مشكلته مع الإدارة والجمهور، تعليق مثير للجدل من بيسيرو بسبب زيزو

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري كانت صعبة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" الشوط الأول كان جيدًا والمنافس لم يهدد مرمانا على الإطلاق، وفي الشوط الثاني سيطرنا على الأمور في بدايته وتم احتساب ركلة جزاء للمنافس أرى أنها ليست صحيحة، ولم تحتسب لنا لعبة مثلها في المباراة السابقة ".

وتابع بيسيرو:" بعدما تقدمنا بالهدف الثاني كنت استعد لإجراء تغيير دفاعي ولكن تلقينا هدف التعادل، وكنا لا نستحق استقبال هذا الهدف".

وواصل المدير الفني:" ليس من الصواب أن نتراجع بعد أن نسجل هدفًا، وقد يكون التعادل في المباراة السابقة هو ما دفع اللاعبين للتراجع نسبيًا لتأمين التقدم، والمنافس لم يهدد مرمى الزمالك سوى بركلة الجزاء وكرة الهدف الثاني".

وتابع بيسيرو:" مصطفى شلبي تعرض لإصابة قبل المباراة، ومحمد شحاتة تعرض للإصابة في الشوط الأول، وقائمة الفريق غير مكتملة، وحاولنا الدفاع عن قميص الزمالك والظهور بأفضل مستوى دفاعيًا وهجوميًا، ولا توجد حلول كثيرة متاحة في الشق الهجومي، وأرى أن الزمالك يستحق نتيجة أفضل في لقاء اليوم خاصة وأن الفريق حارب بقوة في اللقاء".

وواصل المدير الفني:" سجلنا هدفين في مباراة اليوم وفي أخر 6 مباريات استقبلنا هدفًا وحيدًا، ولكن اليوم استقبلنا هدفين".

وشدد جوزيه بيسيرو على أن الزمالك افتقد العديد من اللاعبين للإصابة أمثال أحمد فتوح وأحمد الجفالي ومحمود جهاد.

وعن منافسة الفريق على الدوري قال بيسيرو:" علينا أن نحارب في المباريات المتبقية في المسابقة بالإضافة إلى مباراة نهائي كأس مصر".

وتابع بيسيرو:" أحيي اللاعبين على إصرارهم لنهاية المباراة من أجل تحقيق الفوز، خاصة وأن الزمالك كان الأفضل في معظم فترات المباراة، وإذا لم يستقبل الفريق الهدف الثاني لكانت الأمور تغيرت، وأرى أن ركلة الجزاء المحتسبة للمنافس ليست صحيحة، وغيرت الطريقة بعد الهدف الأول للبنك الأهلي ودفعت بمهاجم إضافي".

وأضاف المدير الفني أن الإدارة تعمل على حل كافة المشاكل ومنها إيقاف القيد، وتركيزه حاليًا منصب على تجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

وأعرب بيسيرو عن امنيته بأن يكون جميع اللاعبين على أتم الجاهزية لمباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز وأن يستعيد الزمالك المصابين كي ينافس الفريق بقوة على لقب الكأس.

وواصل:" كنت أتمنى تواجد الجماهير في مباراة اليوم لمؤازرة الفريق ولكن الأمر خارج عن أيدينا".

أحمد سيد زيزو

وبسؤاله عن إمكانية ضم زيزو لقائمة الأبيض في ظل انتظامه في التدريبات قال: أزمة زيزو مع الإدارة والجمهور وليست معي فهو انتقل مباشرة من الزمالك للغريم التقليدي النادي الأهلي.

وواصل: هو من أفضل 3 لاعبين في مصر ومن حقه الاستمرار أو الرحيل عن الزمالك ولكن الموضوع في غاية الصعوبة أن يعود للمشاركة مع الزمالك

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي

سقط فريق الكرة بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام البنك الأهلي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأصبحت النتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

تقدم ناصر منسي بالهدف الأول للزمالك بعد 30 ثانية فقط من إنطلاق المباراة، بعد تمريرة رائعة من عمر جابر، ثم تعادل أسامة فيصل للبنك الأهلي في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

هدف الزمالك جاء من كرة عرضية من بنتايك من جهة اليسار قابلها عمر جابر بعرضية اخرى من يمين منطقة الجزاء قابلها ناصر منسي بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

أسامة فيصل

أسامة فيصل يتعادل للزمالك

ونجح أسامة فيضل في تسجيل هدف التعادل للبنك الأهلي في مرمى الزمالك في الدقيقة 71 من عمر اللقاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد ناصر منسي، الذي ضرب ياو أنور بالبوكس في كرة مشتركة، ليقرر الحكم محمود نادي العودة لتقنية الفيديو ويقرر إحتسابها ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي

شهد الوقت المحتسب بدلا من الضائع ومدته 6 دقائق قمة الإثارة، حيث نجح الزمالك في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 90+1، ولكن فرحة لاعبيه وجماهيره لم تدم طويلا، حيث رد البنك الأهلي بهدف التعادل في الدقيقة 90+3 برأسية رائعة من الغاني ياو أنور

كان الحكم محمود ناجي احتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: ناصر منسي.

ويحل على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود حمدي "الونش" ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسام أشرف وسيف الجزيري.

فريق البنك الأهلي، فيتو

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

فيما أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.. وجاء على النجو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو)

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم، أحمد مدبولي

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد صبحى، داو سيريل، أحمد ياسر ريان، محمد بسيوني، سيرجي أكا، أحمد النادري، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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