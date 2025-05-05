الإثنين 05 مايو 2025
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ثقافة وفنون

كندة علوش ضيفة لميس الحديدي في "كلمة أخيرة" غدا

كندة علوش، فيتو
كندة علوش، فيتو

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة السورية كندة علوش، في حلقة الغد الثلاثاء من برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة قناة ON.

 

وخلال اللقاء تتحدث كندة علوش عن النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "أخواتي" وكيف أقنعها المخرج محمد شاكر خضير بدور " ناهد" الذي كان مفاجأة موسم رمضان.

 

تكشف كندة علوش كيف جسدت شخصية "الكوافيرة" بتفاصيلها بشكل وأداء مختلف ميزها عن الآخرين وأحبه الجمهور، كما تتحدث عن وطنها الأول سوريا وعن ذكريات طفولتها ومتى تقرر العودة لزيارة سوريا بعد سنوات من الغياب وأول مكان تذهب لزيارته بعد عودتها.

 

رحلة المرض

 

كما تكشف عن رحلتها مع المرض وكيف بدأت رحلة اكتشافها وعلاجها وأصعب اللحظات التى مرت بها ونصيحتها للنساء عن أهمية بالكشف الدوري المبكر لسرطان الثدي.

كذلك تتحدث عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف وأطفالها "حياة وكريم" وتكشف عن تفاصيل تجربتها مع الأمومة.

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