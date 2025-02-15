لو عندك قشرة، 10 وصفات طبيعية هتخلصك منها نهائيا

قشرة الرأس من المشكلات المزعجة التي تصيب فروة الرأس، مسببةً حكة وظهور رقائق بيضاء على الشعر والملابس، مما يسبب الإحراج لمن يعاني منها.



وتنتج القشرة عن عدة عوامل، منها الجفاف، فرط إنتاج الزيوت، أو نمو الفطريات مثل المالاسيزيا.

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أنه بالرغم من توفر العديد من العلاجات التجارية، تظل الحلول الطبيعية هي الحل الأمثل، وذلك لتجنب المواد الكيميائية، التي تضر الشعر مع الاستخدام المنتظم.





أفضل 10 مواد طبيعية تخلصك من قشرة الرأس



قشرة الرأس

وفي هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أبرز الطرق الطبيعية للتخلص من قشرة الرأس.



1. زيت جوز الهند

يُعتبر زيت جوز الهند من المرطبات الطبيعية ذات الخصائص المضادة للفطريات، مما يجعله فعالًا في مكافحة القشرة. يُنصح بتدفئة ملعقتين كبيرتين من الزيت، ثم تدليك فروة الرأس به وتركه لمدة 30 إلى 60 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو. تكرار هذه العملية مرتين أسبوعيًا يساعد في تقليل القشرة وتحسين صحة فروة الرأس.



2. زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في مكافحة الفطريات المسببة للقشرة. يجب تخفيف بضع قطرات من الزيت مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتجنب تهيج الجلد، ثم تدليك الخليط على فروة الرأس وتركه لمدة 15 دقيقة قبل الغسل. تكرار هذه العملية مرتين أسبوعيًا يمكن أن يكون فعالًا في تقليل القشرة.

3. خل التفاح

يُعتبر خل التفاح مادة طبيعية ذات خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، كما يساعد في موازنة درجة حموضة فروة الرأس. للاستخدام، يُمزج مقدار من خل التفاح مع مقدار مساوٍ من الماء، ثم يُوضع المزيج على فروة الرأس ويُترك لمدة 15 دقيقة قبل الغسل. تكرار هذه العملية مرتين أسبوعيًا يمكن أن يساهم في تقليل القشرة.

4. الألوفيرا (جل الصبار)

يحتوي جل الألوفيرا على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يساعد في تهدئة فروة الرأس وتقليل الحكة المصاحبة للقشرة. يُنصح بتدليك فروة الرأس بربع كوب من جل الألوفيرا الطازج، وتركه لمدة 30 إلى 45 دقيقة قبل غسل الشعر. تكرار هذه العملية مرتين أسبوعيًا يمكن أن يكون مفيدًا في مكافحة القشرة.

5. الزبادي والعسل

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يُحسن من صحة فروة الرأس، بينما يُعتبر العسل مرطبًا طبيعيًا ومضادًا للبكتيريا. لتحضير القناع، يُمزج نصف كوب من الزبادي مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم يُوضع الخليط على فروة الرأس ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل الغسل. تكرار هذه العملية مرة أو مرتين أسبوعيًا يساعد في تقليل القشرة وتحسين صحة الشعر.

6. عصير الليمون

يُعتبر عصير الليمون من العلاجات التقليدية للقشرة نظرًا لخصائصه المضادة للفطريات. يُنصح بتدليك فروة الرأس بملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج، وتركه لمدة 20 إلى 25 دقيقة قبل الغسل. قد يسبب الليمون بعض الحكة أو التهيج، وهو أمر طبيعي، ولكن إذا استمرت الأعراض يُفضل التوقف عن الاستخدام.

7. زيت الزيتون

يُعتبر زيت الزيتون من المرطبات الطبيعية التي تساعد في التخلص من القشرة الناتجة عن جفاف فروة الرأس. يُنصح بتدفئة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم تدليك فروة الرأس به وتركه لمدة 10 دقائق قبل غسل الشعر بالشامبو. تكرار هذه العملية مرتين أسبوعيًا يمكن أن يساهم في تقليل القشرة وتحسين ترطيب فروة الرأس.

قشرة الرأس

8. صودا الخبز

تُعتبر صودا الخبز مادة مقشرة طبيعية تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتقليل الفطريات المسببة للقشرة. يُنصح بترطيب الشعر، ثم فرك فروة الرأس بملعقة كبيرة من صودا الخبز لمدة دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء فقط. تكرار هذه العملية مرة أو مرتين أسبوعيًا يمكن أن يكون فعالًا في مكافحة القشرة.

9. زيت النعناع

يحتوي زيت النعناع على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الحكة والتهيج المصاحب للقشرة. يُنصح بخلط بضع قطرات من زيت النعناع مع زيت ناقل، ثم تدليك فروة الرأس وتركه لمدة 15 دقيقة قبل الغسل. تكرار هذه العملية مرتين أسبوعيًا يمكن أن يساهم في تحسين صحة فروة الرأس.

10. الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على خصائص مضادة للفطريات وتساعد في تقوية الشعر. يُنصح بنقع ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل، ثم طحنها لتكوين معجون. يُوضع المعجون على فروة الرأس ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل الغسل. تكرار هذه العملية مرة أسبوعيًا يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل القشرة.

نصائح تساعدك على التخلص من القشرة



تجنب التوتر: يُعتبر التوتر من العوامل التي قد تزيد من تفاقم القشرة، لذا يُنصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

اتباع نظام غذائي متوازن: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصةً فيتامين ب والزنك، يساهم في تحسين صحة فروة الرأس.

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