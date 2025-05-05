قوات الدعم السريع تنقل المعركة إلى الجو.. تستهدف بورتسودان ومطار كسلا بمسيرات انتحارية.. والجيش السوداني يؤكد تحييد غالبية الطائرات

شهدت الحرب السودانية تطورات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لجأت مليشيات الدعم السريع إلى استخدام الطائرات المسيرة في مهاجمة مطار كسلا ومنطقة بورتوسودان.

نقطة تحول في الحرب السودانية

فبعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مليشيا الدعم السريع في الخرطوم والفاشر نقلت الحرب إلى الجو وكثفت هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية في مهاجمة أهداف عسكرية ومدنية.

وتعتبر هذه المعارك نقطة تحول في الحرب، حيث إن المسيرات تمنح المليشيات قدرة أكبر على استهداف مواقع الجيش السوداني بأقل خسائر وذلك في أعقاب فشلها على الأرض.

واستخدمت مليشيا الدعم السريع طائرات مسيرة انتحارية في مهاجمة مطار كسلا السوداني، وذلك بعد ساعات من استهداف مناطق في بورتسودان.

وفي هذا السياق أكد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية السودانية، الفريق ركن، محجوب بشرى، أن مسيرات ميلشيا الدعم السريع استهدفت محطة الرادار في فلامنجو وقاعدة عثمان دقنة الجوية وبعض المنشآت الاستراتيجية المدنية المهمة فى بورتسودان.

ميلشيا الدعم السريع تستهدف قاعدة عثمان دقنة الجوية

ولفت، إلى أن كل الطائرات وعددها 11 مسيرة تم التعامل معها بواسطة وسائل الدفاع الجوي السوداني، والسيطرة عليها وتحييدها تماما حيث سقط جزء منها في البحر بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتبقى منها سبعة الآن بأيدينا.

وتابع فى بيان صحفى للبعثات الأجنبية، أن أثناء معركة الدفاع الجوي مع هذه المسيرات، هاجمت مسيرة استراتيجية قاعدة عثمان دقنة الجوية محدثة بعض الإضرار المادية في القاعدة، وأكد عدم حدوث أي خسائر بشرية غير بعض الإصابات الطفيفة وسط العاملين بالقاعدة.

واستطرد، أن الهدف من هجوم الطائرات الانتحارية كان التغطية على هجوم الطائرة الاستراتيجية وإشغال وسائل الدفاع الجوي عن الطائرة الأساسية الاستراتيجية.

الخارجية السودانية تندد بهجوم المسيرات لـ قاعدة عثمان دقنة

ومن جهتها أدانت وزارة الخارجية السودانية بشدة، الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الدعم السريع عبر طائرات مسيرة انتحارية استهدفت قاعدة عثمان دقنة الجوية بمدينة بورتسودان، ما أدى إلى أضرار بعدد من المستودعات والمنشآت المدنية والخدمية.

وقالت الخارجية السودانية، إن “هذا الاستهداف جاء بعد يومين من قيام ميلشيا الدعم السريع المجرمة بعملية جوية إرهابية مماثلة استهدفت بعض المرافق بمدينة كسلا”.

ودعت وزارة الخارجية السودانية، “للمجتمع الدولي للإسراع في القيام بواجبه تجاه تطبيق القوانين الدولية لحمل الدعم السريع على التوقف الفوري عن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الشعب السوداني واستقراره وسلامة مرافقه الخدمية وبنياته التحتية.

شمس الدين كباشي يكشف عن أكبر خطر يواجه السودان

وكشف عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، أن انتشار السلاح يمكن أن يشكل أهم تحديات السودان في الفترة المقبلة.

وقال كباشي نائب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان فى تصريحات له، أمس،، إن "انتشار السلاح خطر كبير ينتظر السودان.

وأشار شمس الدين كباشي، إلى أن المناطق التي تمت إعادة السيطرة عليها يجب أن تؤول أمور إدارتها إلى قوات الشرطة السودانية.

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، هناك حشود كبيرة من القوات المقاتلة، موجودة في بعض الولايات المحررة، تعمل في نقاط التفتيش والارتكاز... نحتاج إليها في جبهات القتال الأخرى.

وندد كباشي بخطاب الكراهية الذي أفرزته الحرب غير مقبول، وأن السودان ستواجه مشاكل اجتماعية كبيرة بعد أن تضع الحرب أوزارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.