الجيش السوداني يعلن إسقاط 3 مسيرات انتحارية قرب مطار مروي

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 3 مسيرات انتحارية قرب مطار مروي في شمال البلاد.

وقال الجيش السوداني في بيان "كشفت قيادة الفرقة 19 مشاة مروي، عن قيام قوات العدو الساعة الرابعة صباح يوم السبت 27 أبريل باستهداف مطار مروي بـ 3 مسيرات انتحارية. وتصدت لها المضادات الأرضية بنجاح وتم إسقاطها دون خسائر في الأرواح والمعدات".

وأضاف البيان "طمأنت الفرقة جميع المواطنين بمحلية مروي أن القوات المسلحة في كامل الاستعداد والتأهب التام للتعامل مع أي طارئ أو أي أجسام غريبة في سماء محلية مروي والولاية الشمالية عامة".

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الصراع في السودان

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الصراع الكارثي في السودان أودى بحياة الآلاف وترك الملايين بلا طعام أو مأوى، ذلك وفقًا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» الإخبارية.

وقالت الأمم المتحدة، إن آلاف الأشخاص اليائسين يفرون يوميًّا من السودان بعد مرور عام على اندلاع النزاع "كما لو أن حالة الطوارئ بدأت بالأمس".

وفر نحو 1,8 مليون شخص إلى دول مجاورة للسودان منذ اندلاع القتال، في حين فر 6,7 ملايين من أماكن سكنهم ولكنهم نزحوا إلى مناطق أخرى داخل السودان.

واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم

وقالت أولجا سارادو مور، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "بعد مرور عام، ما زالت الحرب مشتعلة في السودان الذي يعاني وجيرانه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح وأصعبها في العالم".

وأضافت في مؤتمر صحفي في جنيف: "لقد حطم الصراع المستمر حياة الناس، وملأهم بمشاعر الخوف والخسارة. والهجمات على المدنيين، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالنزاع، مستمرة بلا هوادة".

وقالت: "لقد شهد السودان تدميرًا شبه كامل للطبقة الوسطى الحضرية: فقد فقد المهندسون المعماريون والأطباء والمعلمون والممرضون والمهندسون والطلاب كل شيء".

عام على اندلاع الحرب في السودان

وتابعت سارادو مور: "الآلاف يعبرون الحدود يوميًا كما لو أن حالة الطوارئ بدأت بالأمس”. وأضافت أن الفارين من البلاد، وأغلبهم من النساء والأطفال، يصلون إلى مناطق نائية عبر الحدود “مع القليل أو بلا أي شيء وبحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية".

واستطردت: "مع استمرار النزاع، وتفاقم النقص في المساعدات والفرص، سيضطر مزيد من الأشخاص إلى الفرار من السودان إلى البلدان المجاورة أو الانتقال إلى أماكن أبعد، معرضين حياتهم للخطر من خلال الشروع في رحلات طويلة وخطيرة بحثًا عن الأمان".

واندلع القتال في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأدت الحرب إلى مقتل الآلاف وتسببت في كارثة إنسانية بـ السودان.