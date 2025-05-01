الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

حرب السودان، قوات الدعم السريع تقصف القصر الجمهوري بمدفعية بعيدة المدى

الدعم السريع، فيتو
الدعم السريع، فيتو

استهدفت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، القصر الجمهوري في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بقصف مدفعي بعيد المدى، بحسب مصدر عسكري.

القصف انطلق من منطقة الصالحة جنوب أم درمان

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر العسكري قوله إن القصف انطلق من منطقة الصالحة جنوب أم درمان، وطال كذلك مقر وزارة المعادن في المنطقة الحكومية في العاصمة.

وكانت قوات الدعم السريع قد قصفت السبت الماضي مقر القيادة العامة للجيش السوداني بقذائف مدفعية بعيدة المدى.

 استهداف مواقع تابعة للجيش

وجاء استهداف مواقع تابعة للجيش بعد أسابيع من إعلان الأخير إخراج قوات الدعم السريع من الخرطوم.

 وأطلق الجيش السوداني في مارس عملية واسعة من وسط البلاد أفضت إلى استعادة السيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومواقع حيوية أخرى انتهت بإعلان قائد الجيش "الخرطوم حرة".

 الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع

 وما زالت قوات الدعم السريع تحتفظ بمعاقلها في جنوب وغرب أم درمان التي تنطلق منها هجماتها الأخيرة على الجيش السوداني.

وتستمر الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 متسببة في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص ما أدى لأكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

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الدعم السريع العاصمة السودانية الخرطوم الجيش وقوات الدعم السريع أم درمان

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