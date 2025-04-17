الخميس 17 أبريل 2025
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خارج الحدود

الجيش السوداني يوجه ضربة عسكرية حاسمة للمتمردين فى الفاشر

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

 بسط الجيش السوداني، اليوم، سيطرته على منطقة البارا في الأبيض، أحد طرق الإمداد الرئيسية لميلشيا الدعم السريع باتجاه الفاشر.

 

الجيش السوداني يقصف بالمدفعية الثقيلة ميلشيا الدعم السريع

 واستخدم الجيش السوداني المدفعية الثقيلة لقصف مواقع تحركات عناصر ميلشيا الدعم السريع جنوب وغرب مدينة أم درمان، في وقت تجددت المواجهات في الفاشر بين الجيش والعناصر الإنقلابية.

الدعم السريع، فيتو
الدعم السريع، فيتو

كما تمكن الجيش السوداني من صد هجوم هجوم عنيف شنه مرتزقة الدعم السريع على محوري شمال شرق وجنوب شرق الفاشر، أسفر عن مقتل نحو 62 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.

 

استمرار حركة النزوح من مخيم زمزم

فى سياق آخر، كشف المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال، عن استمرار حركة النزوح من مخيم زمزم، ووصول أعداد كبيرة إلى منطقة طويلة غربي الفاشر في ظروف إنسانية بالغة التعقيد.

وكان قائد ما تسمى قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، زعم أن عناصره  تعمل على السيطرة على مدينة الفاشر في أقرب وقت ممكن.

الجيش السوداني: مقتل 70 عنصرا من الدعم السريع بينهم قادة فى مدينة الفاشر

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الجيش السوداني البارا الدعم السريع الفاشر ميلشيا الدعم السريع أم درمان

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