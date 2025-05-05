سيناريوهات تنتظر زيزو بعد العودة للتدريبات بالزمالك.. التجميد العقاب الأخف ودكة البدلاء الأكثر قسوة.. والقلعة البيضاء: ملتزمون باللوائح

عاد أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك للانتظام في التدريبات مرة أخرى بعد غياب دام لفترة طويلة شهدت حرب مشتعلة بين اللاعب وناديه بسبب رفضه التجديد وترديد توقيعه للنادي الأهلي تمهيدا للانتقال لصفوفه الصيف القادم.

ينتظر زيزو عدة سيناريوهات خلال الفترة القادمة مع نادي الزمالك حتى انتهاء مدة عقده بنهاية الموسم الجاري وترصدها فيتو في تلك السطور.

تجميد زيزو

السيناريو الأول الذي ينتظر زيزو في الزمالك هو التجميد والاكتفاء بتدريباته المنفردة كعقاب له بعد رفضه التجديد واقتراب انتقاله للأهلي.

وهذا السيناريو تؤثر سلبا علي جاهزية اللاعب للمشاركة بالمباريات مع ناديه الجديد بعد رحيله.

العودة للمشاركة بالمباريات

السيناريو الثاني الذي ينتظر زيزو مع الزمالك هو العودة للمشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق الأبيض ثم المشاركة بالمباريات للاستفادة منه كلاعب ما زال على ذمة النادي خاصة أن الفريق أمامه مواجهة هامة بنهائي كأس مصر أمام بيراميدز وأيضا المنافسة ببطولة الدوري المصري.

الجلوس احتياطيا

أما السيناريو الثالث الذي ينتظر زيزو فهو قد يكون العقاب الأشد بعودته للتدريبات الجماعية ثم دخوله قائمة الفريق والجلوس احتياطيا.

وهذا السيناريو قد يعد الأكثر قسوة وعقوبة للاعب حيث سيواجه غضبا وهجوما جماهيريا شديدا وتعدي بالألفاظ سيكون له أثرا نفسيا سلبيا وقاسيا على اللاعب.

أحمد سيد زيزو يشارك في مران الزمالك

وشارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الأبيض، أمس الأحد 5 مايو الجاري بعد غياب طويل عن التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

وكان آخر تدريب لـ أحمد سيد زيزو مع الزمالك يوم 8 أبريل الماضي وبعدها انقطع تماما عن التدريبات وتم تحويله إلى التحقيق 3 مرات.

وغادر زيزو مقر النادي عقب انتهاء المران وسط حراسة مشددة من أمن النادي بعد مشاركته في مران منفرد على هامش تدريبات الفريق الأبيض.

رد الزمالك على زيزو

وعلق أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، على حضور أحمد سيد زيزو لتدريبات الفريق بعد انقطاع لفترة طويلة.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: لا يوجد أي إجراء تعسفي مع أحمد زيزو ولا تربص به، وكل شيء يسير وفق اللوائح والقوانين، حال اتخاذ زيزو لأي خطوة، سيكون هناك رد مناسب من النادي وفقًا للوائح.

وأضاف: للتوضيح.. قرار تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو إلى لجنة الانضباط صدر من مجلس إدارة نادي الزمالك يوم الأربعاء في محضر اجتماع رسمي.

وأكمل:" الخميس والجمعة والسبت كانوا إجازة فتم تقديم الشكوى اليوم وهي ليس لها علاقة بحضور اللاعب اليوم".

أول تعليق من زيزو بعد انتظامه في مران الزمالك



وقال زيزو في تصريحات خاصة لـ برنامج الكورة مع فايق: “أنا تحت أمر نادي الزمالك لحد آخر يوم، وحضوري تمرين اليوم لأني تحت أمر نادي الزمالك في أي حاجة”.

عقوبات زيزو عرض مستمر

وقال مصدر بنادي الزمالك إنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات على أحمد مصطفى زيزو بعد حديثه للإعلام بدون إذن.

وأضاف المصدر في تصريحات تليفزيونية: أن زيزو تحدث للإعلام بدون إذن وسيتم معاقبته.

وأوضح المصدر أن زيزو ما زال لاعبًا في نادي الزمالك وليس من حقه الإدلاء بأي تصريحات دون الحصول على إذن.

حرب الانذارات

وفي مشهد غير مسبوق على الساحة الرياضية، تواصلت فصول الأزمة المشتعلة بين نادي الزمالك ولاعبه أحمد سيد "زيزو"، الأسابيع الماضية وسط تبادل إنذارات قانونية وشكاوى رسمية وبيانات إعلامية نارية، حوّلت الخلاف من مجرد نزاع تعاقدي إلى أزمة كروية شاملة ألهبت الشارع الرياضي.

زيزو يرفض التجديد للزمالك

الأزمة تفجّرت بعدما رفض زيزو التجديد لـ نادي الزمالك، وسط أنباء قوية عن توقيعه للنادي الأهلي للانضمام إليه بنهاية عقده الصيف المقبل، وعلى إثر ذلك، غاب اللاعب عن تدريبات الفريق منذ 8 أبريل، ما دفع الزمالك للرد بتصعيد قانوني عاجل ورفض أي حلول ودية.

ورغم عرض اللاعب التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة، أصرت إدارة الزمالك على تطبيق اللوائح وفرض عقوبات يومية عليه بسبب الغياب دون إذن، مما جعله في وضع "لاعب مع إيقاف التنفيذ".

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