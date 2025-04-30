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رياضة

الزمالك يجهز لخطوة جديدة في ملف زيزو بعد تغيبه عن التحقيق

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

بدأ نادي الزمالك تجهيز ملف كامل خاص باللاعب أحمد مصطفى “زيزو”، لإرساله إلى اتحاد الكرة المصري خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تغيبه عن جلسة التحقيق الثالثة التي كان من المقرر عقدها اليوم داخل مقر النادي بميت عقبة.

وتخلف زيزو عن الحضور دون تقديم أعذار رسمية، في استكمال لمسلسل غيابه المتكرر عن تدريبات الفريق الأول منذ يوم 10 أبريل الجاري، وهو ما اعتبرته إدارة النادي مخالفة جسيمة للوائح والانضباط الداخلي.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن الملف سيتضمن كافة المكاتبات الرسمية التي أُرسلت للاعب، ومحاضر التحقيق التي تغيب عنها، إلى جانب تفاصيل انقطاعه عن التدريبات دون إذن مسبق.

ويهدف الزمالك من خلال هذا الملف إلى توثيق موقفه القانوني، وتوضيح التجاوزات التي ارتكبها اللاعب، خاصة بعد تقدمه بشكوى ضد النادي لدى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، تتضمن اتهامات اعتبرتها الإدارة غير صحيحة وتسيء لمسؤولي النادي.

ومن المتوقع أن يتخذ اتحاد الكرة إجراءات خلال الفترة المقبلة بعد دراسة ملف اللاعب بالكامل، فيما يصر الزمالك على الحفاظ على حقوقه القانونية ومحاسبة أي تجاوز ضد كيان النادي أو مسؤوليه.

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