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رياضة

أول تعليق من الزمالك على حضور زيزو للتدريبات، والمتحدث: لن نتنازل عن شكوى الأهلي

زيزو, فيتو
زيزو, فيتو

علق أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، على حضور أحمد سيد زيزو لتدريبات الفريق اليوم بعد انقطاع لفترة طويلة.

رد الزمالك على زيزو 

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: لا يوجد أي إجراء تعسفي مع أحمد زيزو ولا تربص به، وكل شيء يسير وفق اللوائح والقوانين، حال اتخاذ زيزو لأي خطوة، سيكون هناك رد مناسب من النادي وفقًا للوائح.

وأضاف: للتوضيح بس قرار تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو إلى لجنة الانضباط صدر من مجلس إدارة نادي الزمالك يوم الأربعاء في محضر اجتماع رسمي.

وأكمل: الخميس والجمعة والسبت كانوا إجازة فتم تقديم الشكوى اليوم وهي ليس لها علاقة بحضور اللاعب اليوم.

وتابع: لن نقبل أي مساومة على ملف النقاط الثلاثة الخاصة بخصم نقاط الأهلي، التراجع عن قرار خصم النقاط سيكون سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وشدد المتحدث الرسمي لنادي الزمالك: ننتظر قرار لجنة التظلمات يوم الخميس المقبل، وهناك قلق داخل النادي من القرار المنتظر، الأمور كانت طبيعية قبل صدور القرار الغريب من رابطة الأندية بدون أي سند قانوني، نتمنى أن تقوم لجنة التظلمات بدورها وتكشف عوار القرار السابق.

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