حرب الإنذارات والبيانات بين زيزو والزمالك.. اللاعب يتهم النادي بترهيبه وإجباره على التجديد.. والقلعة البيضاء ترد بعقوبات انضباطية

في مشهد غير مسبوق على الساحة الرياضية، تتواصل فصول الأزمة المشتعلة بين نادي الزمالك ولاعبه أحمد سيد "زيزو"، وسط تبادل إنذارات قانونية وشكاوى رسمية وبيانات إعلامية نارية، حوّلت الخلاف من مجرد نزاع تعاقدي إلى أزمة كروية شاملة ألهبت الشارع الرياضي.

زيزو يرفض التجديد للزمالك

الأزمة تفجّرت بعدما رفض زيزو التجديد لـ نادي الزمالك، وسط أنباء قوية عن توقيعه للنادي الأهلي للانضمام إليه بنهاية عقده الصيف المقبل، وعلى إثر ذلك، غاب اللاعب عن تدريبات الفريق منذ 10 أبريل، ما دفع الزمالك للرد بتصعيد قانوني عاجل ورفض أي حلول ودية.

ورغم عرض اللاعب التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة، أصرت إدارة الزمالك على تطبيق اللوائح وفرض عقوبات يومية عليه بسبب الغياب دون إذن، مما جعله في وضع "لاعب مع إيقاف التنفيذ"؛ ممنوع من التدريب في ناديه الحالي، وغير مسموح له بالانضمام لأي فريق آخر قبل نهاية عقده.

3 إنذارات رسمية لـ زيزو

بدأ الزمالك سلسلة إجراءات قانونية بإرسال الإنذار الأول بتاريخ 19 أبريل، ثم الثاني في 23 أبريل، وأخيرًا الإنذار الثالث في 28 أبريل، بعد امتناع اللاعب عن حضور جلسات التحقيق الثلاث، وبحسب اللوائح، يمهد هذا المسار لتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب أمام لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

زيزو يتهم مسئولي الزمالك بتهديده وإرغامه على التجديد

من جانبه، قدم زيزو عبر محاميه أشرف عبد العزيز شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم يتهم فيها مسؤولي الزمالك بـ"الترهيب والإجبار" لإرغامه على التجديد، وتضمنت الشكوى اتهامات بسحب صوره من منشآت النادي وتهديده بشكل غير مباشر، ما وصفته إدارة الزمالك بـ"مزاعم كاذبة تهدف لتبرير غيابه".

الزمالك يرد في بيانين رسميين

في المقابل، أصدر الزمالك بيانين متتالين ردًا على ما وصفه بـ"المغالطات في شكوى زيزو".

البيان الأخير جاء بصيغة قانونية، نفى فيه صحة ما جاء في إنذار اللاعب، مؤكدًا أن انقطاع زيزو يُعد إخلالًا جسيمًا بالعقد وأن المطالبات المالية الواردة في شكواه غير دقيقة، وأن النادي سيتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط لحفظ حقوقه وأنه يطالب اللاعب بالكشف عن أي تعاقدات إعلانية أو توجهات خارجية (مثل طلب تأشيرة لمونديال الأندية).

في اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك، تقرر تطبيق عقوبات انضباطية جديدة على اللاعب، ورفع شكوى رسمية ضده إلى لجنة الانضباط، في ظل استمرار تغيبه دون إذن، معتبرًا موقف اللاعب "تمردًا صريحًا".

انقسام جماهيري حول زيزو

ورغم أن زيزو كان أحد أهم ركائز الفريق الأبيض خلال المواسم الماضية، إلا أن الأزمة الأخيرة أثارت انقسامًا حادًا بين الجماهير؛ فبينما يرى البعض أن ما قام به اللاعب يمثل "خيانة"، يطالب آخرون بإنهاء الأزمة بشكل ودي واستعادة خدماته داخل المستطيل الأخضر.

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