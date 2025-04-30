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رياضة

زيزو: مستعد للمثول للتحقيق والانضمام لتدريبات الزمالك وفق المواعيد المحددة

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

تلقى نادي الزمالك خلال الساعات الماضية خطابًا رسميًّا من أحمد مصطفى “زيزو”، نجم الفريق الأول لكرة القدم، أعرب فيه عن استعداده الكامل للامتثال للتحقيقات التي قررتها إدارة النادي، والانضمام إلى تدريبات الفريق وفق المواعيد المحددة من الجهاز الفني.

وجاء في الخطاب الذي أرسله اللاعب عبر البريد الإلكتروني تأكيد احترامه الكامل لكيان نادي الزمالك، وجماهيره، ورغبته الصادقة في عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة توفير الحماية له داخل النادي، مع ضمان عدم تعرضه لأي شكل من أشكال الإيذاء أو التهديد من قبل العاملين أو أعضاء  النادي.

ويأتي هذا التحرك من زيزو بعد غيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، على خلفية الأزمة التي نشبت بينه وبين بعض الأطراف داخل النادي، والتي تسببت في تصاعد التوتر بين اللاعب والإدارة.

ومن المنتظر أن ترد إدارة الزمالك على الخطاب خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب كبير من جماهير النادي لمصير نجم الفريق، خاصة في ظل حاجة الفريق لجهوده خلال المباريات الحاسمة المقبلة.

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