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رياضة

تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك وإعلان موقف زيزو

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء بحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالنادي والفرق الرياضية المختلفة.
وفي نهاية الاجتماع، وعلى ضوء مذكرتي جهاز الكرة بالفريق الأول، والإدارة القانونية، تقرر توقيع العقوبات الانضباطية وفقًا للائحة على اللاعب أحمد سيد مصطفي محمد "زيزو" بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب والمباريات  كما تقرر أيضًا تقديم شكوى ضد اللاعب إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لحفظ  حقوق النادي.
واستعرض المجلس آخر المستجدات بخصوص إنشاء فرع النادي في 6 أكتوبر والذي يقام على مساحة 129 فدانًا ليصبح أكبر الأندية المصرية من حيث المساحة، إلى جانب مناقشة الجزء الاستثماري والتجاري في مقر النادي وكيفية الاستفادة القصوى منه لتحقيق العائدات المأمولة.

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