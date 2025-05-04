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رياضة

الزمالك يعلن توقيع عقوبة جديدة على زيزو، اعرف السبب

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

زيزو، قال مصدر بنادي الزمالك إنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات على أحمد مصطفى زيزو بعد حديثه للإعلام بدون إذن.

وأضاف المصدر في تصريحات تليفزيونية: أن زيزو تحدث للإعلام بدون إذن وسيتم معاقبته.

وأوضح المصدر أن زيزو ما زال لاعبًا في نادي الزمالك وليس من حقه الإدلاء بأي تصريحات دون الحصول على إذن.

أحمد سيد زيزو يشارك في مران الزمالك 

وشارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الأبيض، بعد غياب طويل عن التدريبات الجماعية.

وكان آخر تدريب لـ أحمد سيد زيزو مع الزمالك يوم 8 أبريل الماضي وبعدها انقطع تماما عن التدريبات وتم تحويله إلى التحقيق 3 مرات.

أول تعليق من زيزو بعد انتظامه في مران الزمالك 

وقال زيزو في تصريحات خاصة لـ  برنامج الكورة مع فايق: “أنا تحت أمر نادي الزمالك لحد آخر يوم، وحضوري تمرين اليوم لأني تحت أمر نادي الزمالك في أي حاجة”.

الزمالك يرد على إنذار زيزو: معلوماتك مغلوطة ومسيئة، والمطالبات المالية غير صحيحة

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانا رسميا قويا ردا على اتهامات لاعب الفريق الكروي بالنادي أحمد سيد زيزو، والذي توترت علاقته بالقلعة البيضاء مؤخرا بعد رفضه التجديد.

 

بيان الزمالك

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي: "قام نادي الزمالك، عن طريق الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، بالرد على الإنذار المرسل من لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد "زيزو"، بعدما تضمن الإنذار الوارد إلى النادي معلومات مغلوطة ومسيئة للنادي وإدارته، فضلًا عن اشتماله على مطالبات مالية غير صحيحة".

وتابع الزمالك في بيانه: "وتضمن رد نادي الزمالك عددًا من النقاط التي توضح صحة موقف النادي، وذلك على النحو التالي:

أولًا: كل ما ورد بإنذار اللاعب غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، ولا توجد أية مخاوف أو خطورة تبرر انقطاعه عن التدريب.

ثانيا: انقطاع اللاعب عن التدريب والمباريات يُعد إخلالًا جسيمًا بعقده، ويُلحق أضرارًا فادحة بالنادي ونتائجه في المسابقات.

ثالثًا: كل ما أورده اللاعب بخصوص استحقاقه للمبالغ الواردة في إنذاره لا أساس له من الصحة، وما ذكره بشأن الفقرة رقم "8" من البند السادس على أنه "بونص مستحق" غير صحيح؛ ففضلًا عن أن هذه العبارة لم ترد مطلقًا في العقد، ودسُت في الإنذار على خلاف ما هو ثابت بالعقد، فإن المبالغ المذكورة في هذا البند تُعد صافي ما يستحقه اللاعب عن المواسم الثلاثة، كمقابل التعاقد الوارد في البند الثاني من العقد، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة التي يتحملها اللاعب، وفقًا لما نص عليه البند الرابع، الفقرة "6"، من عقده مع النادي، وهو ما يتوافق تمامًا مع ما اتفق عليه الطرفان صراحة وكتابة.

 

رابعًا: التأكيد على اللاعب بسرعة موافاة النادي بكافة عقود المواد الإعلانية والإعلامية التي ظهر فيها، حتى يتمكن النادي من استكمال تسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.

خامسًا: مطالبة اللاعب بتقديم إيضاح وافٍ عمّا إذا كان قد قام بالفعل بالتوجه إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لاستخراج تأشيرة للمشاركة في مونديال الأندية.

 

سادسًا: التأكيد على اللاعب مجددًا بضرورة احترامه لتعاقده مع النادي، والتزامه بحضور التدريبات والمعسكرات والمباريات، مع استمرار النادي في تطبيق الجزاءات المالية عليه وفقًا لبنود اللائحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي".

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” لم يحضر لجلسة التحقيق الثانية التي حددتها الشؤون القانونية بالنادي أول أمس الأحد، وذلك بعد تغيبه عن التدريبات الجماعية وخروجه بتصريحات إعلامية دون إذن.

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