شادن معاوية، من قائم بعمل لمدة عامين إلى رئيس جامعة مدينة السادات لـ 3 أشهر

أعلنت وزارة التعليم العالي رسميا، أمس الأحد، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة شادن معاوية رئيسا لـ جامعة مدينة السادات بالمنوفية، لتبدأ فترة رئاستها الفعلية للجامعة، اعتبارا من 27 أبريل 2025، وتنتهي في 12 سبتمبر 2025.

قرار تعيين شادن معاوية رئيسا لجامعة السادات

وذكر القرار الجمهوري الصادر بالإعلان عن رئاسة الدكتورة شادن معاوية، رئيسا لجامعة مدينة السادات، أنها ستبلغ المدة القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، في 12 سبتمبر 2025، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من الآن.

وبهذه المدة تكون معاوية صاحبة أقصر مدة لرئاسة جامعة حكومية، ولم يسبقها أحد في ذلك، حيث كان الدكتور أحمد زكي عاطف، صاحب أقصر مدة من قبلها، لأنه شغل منصب رئيس جامعة القاهرة لمدة 13 شهر، بدأت في أغسطس 1953، وانتهت في سبتمبر 1954.

أقصر فترة لرئاسة جامعة مصرية

الغريب في الأمر أن الدكتورة شادن معاوية، شغلت لمدة قرابة عامين منصب قائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في 14 يناير 2023، عن تعيينها قائما بعمل رئيس الجامعة، بعد ورود اعتراضات أمنية على المرشحين الثلاثة على رئاسة الجامعة في ذلك الوقت.

ومن المعروف أن منصب القائم بعمل رئيس الجامعة، يستمر لمدة قصيرة تعتبر مرحلة انتقالية، تتراوح ما بين الشهرين والخمسة أشهر، لحين صدور قرار رسمي بتعيين رئيس جديد للجامعة

واختيرت معاوية لمنصب القائم بعمل رئيس الجامعة، نظرا لتمتعها بسمعة طيبة في الأوساط الأكاديمية، ونظرا لكونها نائبا لرئيس الجامعة السابق، للدراسات العليا والبحوث العلمية.

أهم المحطات في حياة رئيس جامعة مدينة السادات

وكانت معاوية قد تقدمت بأوراق ترشحها لرئاسة جامعة مدينة السادات بالفعل، في الأول من مارس عام 2023، ضمن 8 مرشحين لرئاستها، بعد فتح باب الترشح على رئاستها لبلوغ رئيسها السابق الدكتور أحمد بيومي السن القانونية.

حصلت على بكالوريوس علوم الكيمياء الحيوية بتقدير ممتاز بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وماجستير في الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ودكتوراه في فلسفة العلوم في الكيمياء الحيوية بكلية العلوم.

كما عملت مدرس مساعد في الكيمياء الحيوية والهندسة الوراثية بمعهد بحوث التكنولوجيا الحيوية، جامعة مدينة السادات، ثم مدرس الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية بجامعة مدينة السادات، ثم أستاذ الكيمياء الحيوية قسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية التكنولوجية الحيوية بجامعة مدينة السادات، ومديرة الوحدات ذات الطابع الخاص في معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية، ووكيلة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية، وعميدة كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات، ونائب رئيس جامعة مدينة السادات للدراسات العليا والبحوث العلمية.

ثم عينت قائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، ثم رئيسا لجامعة مدينة السادات.

معلومات عن جامعة مدينة السادات

وتعتبر جامعة مدينة السادات من الجامعات المنشأة حديثا، حيث كانت فرعا لجامعة المنوفية، وانفصلت عنها عام 2013، وتضم 9 كليات، بالإضافة إلى معهدين بحثيين للدراسات العليا، كما أن الجامعة بها 2 مستشفى تابعتين لكلية الطب البيطري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.