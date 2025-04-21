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7 كليات، قائمة بتخصصات جامعة مدينة السادات الأهلية

جامعة السادات الاهلية،
جامعة السادات الاهلية، فيتو
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 واصلت وزارة التعليم العالي نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بـ الجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يأتي ذلك في إطار جهود تعريف الرأي العام بالمشروعات القومية الجديدة في التعليم العالي، ودعم الشفافية، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور.

 

قائمة بالتخصصات التي تضمها جامعة مدينة السادات الأهلية

وفي هذا السياق، نُسلّط الضوء اليوم على جامعة مدينة السادات الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها محافظة المنوفية، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي تواكب متطلبات سوق العمل.

وتضم جامعة مدينة السادات الأهلية الكليات التالية:

1. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
2. الأعمال
3. الصيدلة
4. الطب البيطري
5. العلوم
6. السياحة والفنادق
7. علوم الرياضة

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي، وتُعد ركيزة أساسية في بناء أجيال قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية والمعرفية.

 

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