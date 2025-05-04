أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا – بصفتها الشريك الرسمي لبرنامج PRIMA – عن فتح باب التقديم لمشروعات البرنامج لعام 2025، للعام الثامن على التوالي، في إطار دعم التعاون العلمي المشترك لدعم البحث العلمي والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

التعليم العالي: فرصة تمويل دولي للباحثين والمبتكرين في مجالات الزراعة والمياه

برنامج PRIMA هو أحد أبرز برامج الدعم الدولي للبحوث والابتكار، ويركز على إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه، الزراعة، والنظم الغذائية في دول حوض المتوسط.

موضوع برنامج 2025:

"تعزيز المرونة البيئية من خلال استعادة النظم البيئية وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة"

المجالات: الزراعة وإدارة المياه

الأهداف:

تعزيز التنوع البيولوجي

الاستخدام الأمثل للمياه

التكيف مع التغيرات المناخية

هيكل التمويل:

Section 1: بتمويل من المفوضية الأوروبية

Section 2: بتمويل محلي (مصر ممثلة بأكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا )

الفرص المتاحة للتقديم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن القسم الثاني في مجالي: أنظمة الزراعة وسلاسل القيمة الغذائية.

مواعيد التقديم:

Section 1: حتى 15 يوليو 2025

Section 2: حتى 8 يوليو 2025

طريقة التقديم:

من خلال الموقع الرسمي



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