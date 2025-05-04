نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشهد افتتاح الأسبوع الدعوي السابع لمجمع البحوث الإسلامية

شهد الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب افتتاح فعاليات الأسبوع السابع للدعوة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، والذي ‏تعقده اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف من خلال ندوة تثقيفية تحت عنوان: (الأمن الفكري.. ضرورته وسُبُل تحقيقه).

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى والدكتور حسن يحيى الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض.

وفي كلمته رحب الدكتور على عبد المحسن بالحضور مؤكدا حرص الجامعة على استضافة الندوات الثقافية والرموز الدينية المستنيرة من أجل نشر الوعي لدى طلابها وبناء شخصياتهم المتكاملة، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين جامعة الإسكندرية ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف للتاكيد على تعاليم الإسلام الوسطية، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية على كافة الأصعدة لافتًا إلى أهمية الأمن الفكري فى استقرار المجتمعات والأمم ومواجهة الأفكار المنحرفة من خلال تضافر جهود مؤسسات المجتمع المختلفة من أجل ترسيخ فكر وسطى معتدل وحماية عقول الشباب.

وأكد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف فى كلمته أهمية الاهتمام بالشباب ‏وقضاياه؛ لأنهم حملة المسئولية في بناء المستقبل؛ لذا يجب إعدادهم إعدادًا جيدًا.

ولفت إلى أن الأمن ليس أمنًا حدوديًّا وغذائيًّا فحسب، فالأمن الفكري لا يقل أهمية عنهم؛ ‏بل هو من أخطر الأمور التي يجب التنبه لها؛ لما قد يترتب عليه من كوارث لذا لا بُدَّ ‏من تأمين وتحصين الشباب من كل المدخلات التي يمكن أن يصلوا إليه بها؛ ضمانة لاستقرار ‏مجتمعاتنا، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من خلال منهج معتدل قويم، بعيد عن التطرف أو التهاون مشددا على أن التمسك بتعاليم الدين والهُوية والتقاليد أساس ومنطلق إلى التقدم والازدهار.

وتلى المحاضرة مناقشات ثرية وتفاعلًا كبيرًا من الحضور والرد على تساؤلات طلاب الجامعة حول مفهوم الامن الفكرى في ظل التغيرات المجتمعية المتسارعة.

ويتضمَّن الأسبوع عددًا مِنَ الندوات واللقاءات الفكرية التي تُعقَد على مدار خمسة أيام، وتشمل العناوين ‏التالية: (الأمن الفكري.. مفهومه وأهميَّته)، و(الخطاب الديني والأمن الفكري.. كيف نصنع خطابًا دينيًّا ‏مُؤثِّرًا؟)، و(التراث الإسلامي ودَوره في تحقيق الأمن الفكري)، و(دَور المؤسسات التعليمية في تعزيز الأمن ‏الفكري.. الواقع والمأمول)، و(وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن الفكري).

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