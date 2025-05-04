طريقة عمل كفتة التونة سهلة واقتصادية وسريعة التحضير

طريقة عمل كفتة التونة، كفتة التونة من أنواع الكفتة الشهيرة التى لها نكهة مميزة ولا تقاوم وهى سهلة التحضير ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل كفتة التونة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كفتة التونة.

مكونات عمل كفتة التونة:-

علبتان من التونة مصفاة من الزيت أو الماء

حبة بطاطس متوسطة الحجم (مسلوقة ومهروسة)

بيضة واحدة

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم

فص ثوم مهروس (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

بقسماط (خبز مطحون) حسب الحاجة

زيت للقلي

طريقة عمل كفتة التونة:

في وعاء كبير، توضع التونة بعد تصفيتها جيدًا وتظهر بالشوكة.

تضاف البطاطس المهروسة، البصل، الثوم، البقدونس، والبهارات.

تخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم تضاف البيضة وتقلب.

يضاف القليل من البقسماط تدريجيًا حتى تتكون عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.

تشكيل العجينة على هيئة أقراص أو أصابع حسب الرغبة.

تقلى في زيت ساخن على نار متوسطة حتى تأخذ لون ذهبي من الجهتين.

تصفى على ورق مطبخ وتقدم ساخنة مع سلطة أو خبز.

يمكن خبز كفتة التونة في الفرن بدلا من قليها للحصول على نسخة صحية أكثر.

يمكن إضافة الجبن المبشور للعجينة لمذاق أغنى.

مناسبة للتقديم في السندويشات أو كوجبة خفيفة في العزائم.

طريقة عمل كفتة التونة

فوائد التونة للصحة

ومن أبرز فوائد التونة، التى تدفعنا لتناولها:-

غنية بالبروتين عالي الجودة، والذي يُعد ضروري لبناء العضلات وتجديد الخلايا والأنسجة.

كما أن البروتين الموجود في التونة يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعلها خيار ممتاز لمن يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

تتميز التونة أيضًا باحتوائها على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، وهي دهون مفيدة تُساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وقد أظهرت دراسات عديدة أن تناول أطعمة غنية بالأوميجا 3 يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي التونة على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين D، فيتامين B12، السيلينيوم، والحديد.

يُساعد فيتامين B12 على دعم صحة الجهاز العصبي، بينما يُعد السيلينيوم من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة.

ولا تقتصر فوائد التونة على الجسم فقط، بل تمتد أيضًا إلى دعم الصحة النفسية، إذ يُعتقد أن الأوميجا 3 تُساهم في تحسين المزاج، والتقليل من أعراض الاكتئاب والقلق، خصوصًا لدى الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من الأسماك.

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