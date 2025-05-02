طريقة عمل كفتة الحاتي، أحلى وأوفر من الجاهزة

طريقة عمل كفتة الحاتي، كفتة الحاتي من أشهر أنواع المشويات وأشهاها حيث تتمتع بمذاق فريد ولا يقاوم لذا يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل كفتة الحاتي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل كفتة الحاتي.

مكونات عمل كفتة الحاتي:

نصف كيلو لحم مفروم (يفضل أن يكون بنسبة دهون معتدلة)

بصلة كبيرة مبشورة

2 فص ثوم مهروس (اختياري)

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

سيخ حديدي أو خشبي (للتشكيل)

فحمة صغيرة (لإضفاء نكهة الشواء)

طريقة عمل كفتة الحاتي:

ضعي اللحم المفروم في وعاء عميق، وأضيفي إليه البصل المبشور بعد تصفيته من الماء الزائد، ثم أضيفي الثوم، والملح، والتوابل، والبقدونس.

اعجني الخليط جيدًا بيديكِ حتى تتماسك المكونات وتتجانس، يُفضل وضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة لتتماسك أكثر.

شكّلي الكفتة على السيخ (أو أعواد خشبية مبللة) على شكل أصابع متوسطة السمك والطول.

يمكن شوي الكفتة على الفحم للحصول على نكهة الحاتي الأصلية.

أو شويها في الفرن على حرارة 200 مئوية لمدة 20-25 دقيقة، مع تقليبها حتى تنضج جيدًا.

للحصول على نكهة الفحم سخني قطعة فحم حتى تشتعل، ضعيها في ورقة قصدير داخل صينية الكفتة، وأضيفي قليلًا من الزيت عليها ثم غطي الصينية بسرعة واتركيها لعدة دقائق لتتشرب الكفتة نكهة الفحم.

قدّمي كفتة الحاتي مع الخبز البلدي، الطحينة، وسلطة خضراء أو أرز بالشعرية.

طريقة عمل كفتة الحاتى

ولعمل الفراخ المشوية في البيت

مكونات عمل الفراخ المشوية في الفرن:

1 دجاجة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع (حسب الرغبة)

3 حبات بطاطس مقطعة شرائح

1 حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح

2 حبة طماطم مقطعة شرائح

1 فلفل رومي (اختياري)

4 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج

رشة قرفة (اختياري)

كوب ماء أو مرق دجاج

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن:

تبّلى قطع الدجاج بالملح، الفلفل، الكركم، بهارات الدجاج، القرفة، الثوم، وعصير الليمون.

اتركيها تتبل لمدة ساعة على الأقل (كلما زادت مدة التتبيل، زادت النكهة).

في صينية فرن، ضعى طبقة من شرائح البطاطس، ثم شرائح البصل، ثم الطماطم والفلفل.

رتّبى قطع الدجاج فوق الخضروات، ثم اسكبي فوقها القليل من الزيت وكوب الماء أو المرق.

غطِى الصينية بورق ألومنيوم، وضعيها في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة ساعة تقريبًا.

بعد مرور الساعة، أزيلي ورق الألومنيوم واتركها تتحمّر لمدة 15-20 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

تُقدم مع أرز أبيض أو أرز بالخلطة، أو يمكن تناولها مع الخبز البلدي وسلطة خضراء.

يمكن إضافة الجزر والكوسة لزيادة القيمة الغذائية.

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