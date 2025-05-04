الجوافة تخفض السكر بالدم وتسهل الهضم وتحمي من السرطان

فوائد الجوافة، الجوافة من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون بنكهتها اللذيذة وهى عادة تقدم فى العصائر بأنواعها.

وفوائد الجوافة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها حفاظا على جهاز المناعة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الجوافة من الفواكه الاستوائية اللذيذة التي تنتمي إلى عائلة الآسية، وتزرع على نطاق واسع في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في المناطق المدارية وشبه المدارية، ولا تعرف الجوافة بطعمها الشهي فقط، بل بفوائدها الصحية والغذائية الغنية التي جعلت منها خيار جيد لمن يسعون للحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن.

فوائد الجوافة للصحة

القيمة الغذائية للجوافة

واضاف السيد تحتوي الجوافة على العناصر الغذائية المهمة منها فيتامين C بكميات تفوق تلك الموجودة في البرتقال، بالإضافة إلى فيتامين A وفيتامينات B مثل النياسين والثيامين، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والحديد، ووالألياف الغذائية وهي ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين والفلافونويدات التي تساهم في الوقاية من الأمراض.

فوائد الجوافة للصحة

وتابع، أن من فوائد الجوافة التى تدفعنا لتناولها:-

نظرا لاحتوائها على نسبة عالية جدا من فيتامين C، فإن تناول الجوافة بانتظام يساعد على تقوية الجهاز المناعي، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.

الألياف الموجودة في الجوافة تساهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما أن مستخلص أوراق الجوافة يستخدم تقليديا لعلاج الإسهال والمغص.

أثبتت بعض الدراسات أن الجوافة، وخاصة أوراقها، قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري عند استخدامها بشكل معتدل وتحت إشراف طبي.

تحتوي الجوافة على مضادات أكسدة قوية، مثل الليكوبين، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا والثدي.

البوتاسيوم والألياف والمواد المضادة للأكسدة في الجوافة تعمل معًا على تقليل ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يساهم في حماية القلب من الأمراض.

فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى في الجوافة تعزز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

الجوافة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد على تقليل الشهية.

طرق تناول الجوافة

واوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الجوافة بطرق متنوعة، مثل:

تناولها طازجة كما هي.

إعداد عصير الجوافة.

استخدامها في السلطات أو الحلويات.

غلي أوراقها لصنع شاي طبي مفيد.

وتابع، أن الجوافة ليست مجرد فاكهة لذيذة، بل كنز من الفوائد الصحية والغذائية، إدخالها ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض، سواء عن طريق تناول الثمار نفسها أو استخدام أوراقها في الطب الشعبي.

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