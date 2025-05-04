الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

هجوم على زعيم أكبر حزب معارض في تركيا

الشرطة التركية، فيتو
الشرطة التركية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن  زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، أوزغور أوزيل تعرض  لاعتداء من قبل رجل مجهول أثناء مغادرته فعالية في إسطنبول.

هجوم على زعيم أكبر حزب معارض في تركيا 


وقالت  وزارة الداخلية التركية في بيان صادر عنها اليوم الأحد  : أنه تم اعتقال الجاني فيما لا تزال دوافع فعلته مجهولة.

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وأدان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الاعتداء.

و الجدير بالذكر أن  أوزيل يقود حملة قوية للمطالبة بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، ويضغط من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وجميع السجناء السياسيين، جامعا ملايين التوقيعات لتحقيق هذه المطالب.

كما واجه مؤخرا دعاوى قضائية من الرئيس رجب طيب إردوغان بتهمة الإهانة بعد انتقاداته الحادة للحكومة

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تركيا أسطنبول حزب العدالة والتنمية

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