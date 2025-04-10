الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

تركيا تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجماتها ضد سوريا

قٌوات الإحتلال فى
قٌوات الإحتلال فى سوريا، فيتو

 أكدت وزارة الدفاع التركية أن امتناع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن وقف الهجمات على دول المنطقة ومواصلة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية يضر باستقرار المنطقة وسلامها. 

 

السلوك الاستفزازي في الأماكن المقدسة

 وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إلى أن التصريحات الأخيرة لسلطات الاحتلال والسلوك الاستفزازي في الأماكن المقدسة يزيدان من تصعيد التوتر في المنطقة. 

ودعت وزارة الدفاع التركية دولة الاحتلال بضرورة الوقف الفوري لهجماتها الاستفزازية التي تهدف إلى المساس بوحدة أراضي سوريا وزعزعة أمنها واستقرارها. 

وقالت  الدفاع التركية: نتابع انسحاب قوات "قسد" من حلب وسد تشرين وتسليمهما للحكومة السورية ولا تزال التقييمات بشأن إنشاء قواعد تدريبية في سوريا مستمرة.

 

جهود إنشاء آلية وقف التصعيد مع إسرائيل في سوريا

 وأتمت  الدفاع التركية بيانها بالقول: ستستمر جهود إنشاء آلية وقف التصعيد مع إسرائيل في سوريا

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، استعداد بلاده لتقديم الدعم لسوريا في حال أبرمت اتفاقًا عسكريًا مع أنقرة.

وقال فيدان في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك": "سوريا كدولة مستقلة إذا دخلت في اتفاق عسكري معنا فنحن مستعدون لتقديم أي دعم نستطيع لها". 

 

 استراتيجية تتمثل في عدم ترك أي شيء للإدارة الجديدة في سوريا

وأضاف أن "أي حالة عدم استقرار في بلد جار لتركيا ستؤثر عليها ويتسبب لها بأذى"، لافتًا إلى أن "إسرائيل حددت استراتيجية تتمثل في عدم ترك أي شيء للإدارة الجديدة في سوريا". 

وحذّر فيدان من أن "أنقرة لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك". 

وشدد فيدان على أنه يجب على الولايات المتحدة "إعادة ضبط" رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتحديد إطار عمل له، حسب تعبيره.
 

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وزارة الدفاع التركية الضفة الغربية حلب الأنشطة الاستيطانية دولة الإحتلال

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