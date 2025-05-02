الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

مكتب نتنياهو ينفي رفض إسرائيل للمقترح المصري لوقف إطلاق النار بغزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة: إن التقارير حول رفض إسرائيل للمقترح المصري بشأن وقف الحرب في غزة لا أساس لها من الصحة.

وزعم مكتب نتنياهو في بيانه، أن حركة حماس لا تزال هي العائق أمام التوصل لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

يأتي ذلك بعدما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم في تقرير، اليوم الجمعة، أن سبب فشل التوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة هو إصرار إسرائيل على توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

 إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن إسرائيل أبلغت الوسطاء برفضها مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتراجعها عن الشروط التي تم التوافق عليها في الأيام الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل أبدت رغبتها في الإبقاء على وجود قواتها داخل القطاع حتى نهاية العام الجاري وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية.

وأمس الخميس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قيادة الاحتلال السياسية وافقت على المضي قدما في المرحلة الثانية من الحرب على غزة.

جيش الاحتلال يستعد لتوسيع عملياته العسكرية في غزة 

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم تعبئة الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا للمرحلة الثانية من الحرب وستعمل القوات في أماكن لم تعمل فيها من قبل.

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إسرائيل نتنياهو حماس

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