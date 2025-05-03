أول تعليق من تل أبيب على إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي بسبب نتنياهو

علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تقارير أمريكية تحدثت عن سبب إقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز، والذي أرجعته إلى تواصله مع نتنياهو واتفاقهما على توجيه ضربة عسكرية لإيران.

سبب إقالة والتز

وقال مكتب نتنياهو في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن رئيس الوزراء لم يجر اتصالات مكثفة مع والتز بشأن إيران.

وفي السياق ذاته أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز جاء نتيجة تراكم حالة الإحباط تجاهه.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين، أن الخلافات بين والتز ومسؤولين كبار بدأت مبكرا لا سيما بشأن خيار العمل العسكري ضد إيران.

وبحسب المصادر والتز أثار غضب ترامب حين بدا أنه يتفق مع نتنياهو بشأن توجيه ضربة لإيران.

كما أشارت إلي أن والتز بدا وكأنه ينسق بشكل وثيق مع نتنياهو بشأن الخيار العسكري ضد إيران قبل لقائه ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.