السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين: إسقاط حكومة نتنياهو الطريقة الوحيدة لإعادة المخطوفين

عائلات الأسرى
عائلات الأسرى

ذكرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة في بيان اليوم السبت: أن استدعاء مزيد من قوات الاحتياط لن يؤدي إلا إلى مزيد من القتل لأبنائنا.


عائلات الأسرى الإسرائيليين: إسقاط نتنياهو مطلب هذه المرحلة

وأضافت عائلات الأسرى:أن  نتنياهو يعمل على إطالة أمد الحرب لتحقيق أهدافه السياسية، والطريقة الوحيدة لإعادة كل المخطوفين هي إسقاط حكومة نتنياهو وتغييرها.
 

وأكدت عائلات الأسرى في بيانها، أن إسقاط حكم نتنياهو هو مطلب هذه المرحلة وعلى الجميع الخروج إلى الشوارع لإسقاطها، ونتنياهو يرسل جنودا إضافيين إلى غزة لقتل المخطوفين بدلا من إنقاذهم.

ودعت عائلات الأسرى رئيس أركان جيش الاحتلال إلى عدم القيام بأي عملية بغزة لأنها ستؤدي لمقتل المخطوفين، مضيفة: إذا أردنا إعادة بناء الدولة وإغلاق ملف 7 أكتوبر فعلينا إسقاط حكومة نتنياهو.


واستطردت: علينا إنهاء الحرب في غزة بشكل فوري ونتنياهو لا يزال يضحي بأرواح جنودنا من أجل إنقاذ حكومته.

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الاسري الإسرائيليين غزة نتنياهو

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