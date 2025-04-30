إسرائيل تحترق، السعير يشتد وإخلاء تجمعات سكنية ورفع حالة الطوارئ فى المستشفيات (فيديو)

إسرائيل تحترق، هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية انتشار الحرائق فى منطقة جبال القدس المحتلة، وصفت بأنها الأسوأ خلال السنوات الأخيرة.

حرائق جبال القدس تتمدد فى الاحتلال الإسرائيلي

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إنه رفعت حالة الطوارئ وشرعت فى عمليات إخلاء جماعية للتجمعات السكانية المهددة بوصول النيران لها، وسط ظروف جوية صعبة تعيق محاولات الإطفاء وتزيد من خطر اتساع رقعة الحريق الذي اندلع فى منطقة جبال القدس.

فيما قالت قيادة الأمن القومي فى الاحتلال الإسرائيلي، إنها تلقت تعهدات بوصول ثلاث طائرات إطفاء من طراز "قندهير" من إيطاليا وكرواتيا، فيما تجري محادثات مع دول أخرى بينها اليونان وقبرص، للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية، وتستعد فرق الطوارئ لتلقي هذه المساعدات خلال الساعات المقبلة.

وسارعت شرطة الاحتلال، بإغلاق الطريق السريع رقم 1، وهو أحد الشرايين المركزية المنطقة، بعد أن امتدت ألسنة اللهب إليه، وأوضحت وزارة النقل وشركة "نتيفي يسرائيل" أن طواقم خاصة قامت بتفكيك السياج الفاصل على طول الطريق لتسهيل عبور مركبات الإنقاذ.

وانتشرت على الأرض وحدة المركبات الثقيلة التابعة للشرطة الإسرائيلية، في محاولة لتسهيل إجلاء السكان ومواجهة الحريق.

مخاوف إسرائيلية من اشتداد الرياح خلال الساعات المقبلة

وقدرت التقارير الأولية، أن الحرائق تمتد إلى مناطق واسعة تشمل نيفيه شالوم، بيت مئير، نحشون، ميفو حورون، مجمع اللطرون، وحديقة كندا، حيث تم إخلاء آلاف السكان، بينما أصدرت الشرطة تعليمات بالاستعداد لإخلاء مناطق إضافية إذا اقتضت الحاجة. وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن 105 فرق إطفاء على الأرض و12 طائرة تعمل على احتواء النيران.

حرائق جبال القدس، فيتو

من جانبها أفادت الأرصاد الجوية، بأن سرعة الرياح تتراوح بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة، ما يجعل من مهمة السيطرة على الحرائق شديدة التعقيد، ومن المتوقع أن تتراجع سرعة الرياح مساء اليوم، مع احتمال اشتدادها مجددًا يوم غد، ما يعيد خطر انتشار الحرائق التى تركزت فى جبال القدس.

وطالب مستشفى هداسا عين كارم، الواقع بالقرب من المناطق المتضررة، من السكان عدم الحضور إلا في الحالات الطارئة. كما تم إجلاء المرضى غير الضروريين، وجهز الطاقم لاستقبال مصابين محتملين جراء الحرائق. وتزامن ذلك مع إعلان مستشفى شامير وصول 8 مصابين جراء النيران.

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