الطبيعة تثور من جديد ضد إسرائيل.. حرائق غامضة وضخمة تصيب المستوطنين بالذعر.. النيران تقترب من دبابات جيش الاحتلال والكيان الصهيوني يستغيث (فيديو)

حرائق ضخمة في إسرائيل، مرة أخرى تقوم الطبيعة بالثأر من الاحتلال الإسرائيلي، حيث اندلعت اليوم حرائق ضخمة وواسعة في القدس المحتلة، وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، لم تتمكن قوات الاحتلال من السيطرة عليها أو التمكن من إخمادها.

حرائق ضخمة في الأراضي المحتلة وإسرائيل تستغيث

واقتربت النيران من الطريق السريع في القدس المحتلة، ولا تزال أسباب اندلاع الحرائق الضخمة في المناطق التي تحتلها إسرائيل غامضة وغير معروفة، وتم إخلاء عدد من المستوطنات، فيما ترك بعض المستوطنين مركباتهم على الطرق السريعة وفرّوا هاربين.

حرقوا غزة، فجاء الرد الرباني



اسرائيل تحترق والاسباب مجهولة pic.twitter.com/MYYVLQgRZw — MO (@Abu_Salah9) April 30, 2025



كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن "إسرائيل توجهت إلى قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا بطلب للحصول على طائرات إطفاء حرائق".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الطوارئ، ورفعت مستوى التأهب إلى أقصى درجة، وقام جيش الاحتلال بالتدخل لمساندة فرق الإطفاء، ولكن دون جدوي، حيث تستعر النار الضخمة في إسرائيل دون توقف.

مركبات المستوطنين تحترق وإلغاء احتفالات إسرائيلية

أصابت الحرائق الضخمة مركبات المستوطنين، التي بدأت تشتعل وتحترق، ويدور الحديث عن حريق جديد في عسقلان، أشدود، وغلاف غزة، وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تزداد سرعة الرياح بشكل كبير جدًا خلال الساعات المقبلة، فيما تسجّل المستشفيات الإسرائيلية بشكل أولي 12 إصابة بسبب الاختناق والحروق.

إعلان حالة الطوارئ القصوى في كيان النازية الصهيوني..



إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخماد الحرائق، الدول التي توجهت إليها إسرائيل هي: اليونان، كرواتيا، إيطاليا وقبرص.



الحرائق تنتشر بشكل سريع جدًا..



يا رب أنت القادر على كل شيء، انزل عليهم غضبك وسخطك.. pic.twitter.com/zbALqPmu92 — أدهـم ابراهيم أبـو سلميـة (@pal00970) April 30, 2025



ولأول مرة منذ 77 عاما، المجالس المحلية الإسرائيلية تلغي احتفالات لما يسمى يوم " الاستقلال" وإشعال الشعلة فيه.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي تعليمات داخلية قائلة: "نحن في حالة طوارئ غير مسبوقة.. صلوا من أجل إسرائيل"، حيث ستصبح الظروف الجوية في الساعات المقبلة أكثر سوءًا، مع وجود رياح عنيفة جدا ستضرب المناطق المتضررة في الساعات القادمة.

النيران تقترب من دبابات جيش الاحتلال

وقالت "القناة 12" العبرية: "إن النيران تقترب من دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي المدرعة"، وأشارت إلى أن "النيران تقترب من الدبابات قرب النصب التذكاري لـ"السهم الأسود" غرب سديروت".

إعلام العبري بدأ يروّج أن الحرائق ناتجة عن فعل فاعل، والشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في الأمر.



ويتساءل الإعلام: لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ في يوم إحياء ما يُسمّى “الاستقلال”، وفي ظل تحذيرات مسبقة من مواقع الطقس عن رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة.

فهل كل… https://t.co/8Hs3iLcjsC pic.twitter.com/6OVr847uVG — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 30, 2025



وأشارت وسائل إعلام عبرية أن "الحرائق تقترب من المستوطنات الإسرائيلية، وعمليات إخلاء واسعة جارية، والحرائق تقترب أيضًا من مستوطنات كبرى وكيبوتسات في غلاف غزة.

أما "القناة 14" فذكرت في تقرير لها قول مسؤول إسرائيلي كبير في جهاز الإطفاء والإنقاذ: "حدث سيئ وصعب، نحن في بدايته، والأسوأ لا يزال أمامنا"

🇮🇱

عـــــــــــــــــاجل وغير عادي

🔴النيران تلتهم إسرائيل وتل أبيب تصرخ طلبًا في المساعدة الدولية لإخماد الحرائق!



الطرق بعضها مقطوع، والأهم الطريق الرئيسي الواصل بين تل أبيب والقدس مغلق بسبب النار.

السائقون والركاب يتركون سياراتهم ويهربون سيرًا على الأقدام.



_ إعلام إسرائيلي pic.twitter.com/hVp8F9tVOh — الصين بالعربية (@mog_china) April 30, 2025



وأعلن مسؤول الإطفاء بالاحتلال الإسرائيلي عن "عجزه عن السيطرة على الحرائق بعد مشاركة 120 فرقة إطفاء تضم 11 طائرة و3 مروحيات ويطالب بمساعدة دولية"

نشوب الحرائق في حديقة حيوان مع مخاوف بوجود عالقين

وزعمت وسائل الإعلام عبرية "أن الحرائق ناتجة عن فعل فاعل، والشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في الأمر"، كما تساءل الإعلام العبري: "لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ في يوم إحياء ما يُسمّى “الاستقلال”، وفي ظل تحذيرات مسبقة من مواقع الطقس عن رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة، فهل كل هذا مجرد صدفة"

إسرائيل تعلن حالة الطوارئ وترفع مستوى التأهب إلى أقصى درجة، والجيش يتدخل لمساندة فرق الإطفاء.

مركبات بدأت تشتعل وتحترق، والحديث يدور عن حريق جديد في عسقلان، أشدود، وغلاف غزة. من المتوقع أن تزداد سرعة الرياح بشكل كبير جدًا خلال الساعات القادمة، فيما تسجّل المستشفيات الإسرائيلية… https://t.co/Q0vUdEH0E8 pic.twitter.com/ry9gzJG5Z8 — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 30, 2025



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "حريقا اندلع بحديقة حيوانات في "رمات جان" وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تحتلها إسرائيل، وتحاول السلطات إجلاء مرتادي الحديقة، موضحة أن حرائق كبيرة اندلعت في منطقة وادي القلط شرق الضفة الغربية المحتلة، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستنفر طائرات وطواقم إطفاء وتحاول إجلاء المئات، مع مخاوف من وجود عالقين.

الحرائق تقترب من المستوطنات الإسرائيلية، وعمليات إخلاء واسعة جارية.

مسؤول كبير في جهاز الإطفاء والإنقاذ يقول: “حدث سيئ وصعب، ونحن في بدايته – والأسوأ لم يأتِ بعد” pic.twitter.com/7enlMqGe6G — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 30, 2025

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، الخميس الماضي، ومن خلال قوات الإطفاء والإنقاذ لديها، عن السيطرة على حرائق كبيرة، بعد اشتعال دام نحو 20 ساعة، في المنطقة الواقعة بين القدس المحتلة وتل أبيب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح النشطة.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن اختراق "نحو 10 آلاف دونم (من الأراضي)، وأضرارًا بالممتلكات لدى المستوطنين".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.