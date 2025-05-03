السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

انتخاب عزام الأحمد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، أنه  تم انتخاب عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية  لـ منظمة التحرير الفلسطينية.

 

انتخاب عزام الأحمد أمين سر اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير الفلسطينية

وأكد وكالة الأنباء الفلسطينية، أن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، ترأس اليوم السبت اجتماعا للجنة التنفيذية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية في تقريرها: استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من الرئيس محمود عباس، حيث استعرض الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على شعبنا في أراضي الدولة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والعاصمة القدس الشرقية، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول الاحتياجات الإنسانية لأهلنا في القطاع، بما في ذلك المواد الغذائية والصحية.

كما أطلع محمود عباس  اللجنة التنفيذية على الخطوات العملية التي تم إنجازها في ملف الإصلاح، في المجالات الأمنية والاقتصادية كافة وغيرها، والتي تساعد في مواجهة المخاطر التي نتعرض لها.

وحذرت اللجنة التنفيذية من محاولات إشاعة الفوضى في قطاع غزة من خلال سرقة المخازن، والمواد الغذائية والطبية، من قبل عصابات السطو والفوضى والتي لن يستفيد منها سوى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس رام الله

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