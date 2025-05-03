السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

فتوح أحمد يكشف عن مواقف إنسانية في حياة الراحل سليمان عيد

سليمان عيد، فيتو
سليمان عيد، فيتو

أعرب الفنان فتوح أحمد عن تقديره الكبير لصديقه الفنان الراحل سليمان عيد، مؤكدًا أن طيبته الشديدة هى ما ميزته عن غيره، قائلًا: "لما ربنا بيحب حد، بيمنحه طيبة الدنيا كلها، وده اللي كان موجود في سليمان عيد". 

واستطرد خلال استضافته ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي، أن سليمان عيد حالفه  توفيقا كبيرا في حياته بفضل زوجته التي وصفها بأنها "عدلت النواقص وكانت سندًا حقيقيًا له"، مضيفًا أن سليمان عيد تمتع بقدر استثنائي من الإخلاص والحنية، وهو ما ظهر جليًا بعد وفاته، حيث أجمع الكل على محبته إلى درجة أن أحد الناس قام بعمل وصلة مياه كصدقة جارية على روحه على الرغم من أنه لم يقابله يومًا. 

تابع، أن بداية معرفة بالفنان الراحل سليمان عيد كانت منذ أيام الدراسة الجامعية، حيث بدأت علاقتهما من خلال مشاركتهما في مسرح الجامعة، مؤكدًا: "من كتر طيبته لو كترتي عليه في الكلام يعيط".

وأوضح فتوح أحمد أن سليمان عيد كان يتمتع بخفة ظل لافتة وكان شديد الاجتهاد، وكان يحرص دائمًا على تسجيل الإفيهات التي تعجبه ليستخدمها لاحقًا في التمثيل. 

وروى موقف طريف في بداية مشوار سليمان عيد المهني، حين مدحه أحد المخرجين في أول يوم تصوير، ما جعله يشعر بالنجومية، ليُفاجأ في اليوم التالي برد فعل معاكس تماما من نفس المخرج.

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