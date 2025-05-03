السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء درعا جنوبي سوريا

طيران الاستطلاع الإسرائيلي
طيران الاستطلاع الإسرائيلي

 أفادت تقارير إخبارية، برصد تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء درعا جنوبي سوريا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لمنع دخول "قوات معادية" للقرى الدرزية في جنوبي سوريا.

إسرائيل تلعب بورقة الدروز لتقسيم سوريا 

 يأتي ذلك في ظل محاولات إسرائيل لاستغلال الدروز من أجل تقسيم الدولة السورية، واستغلال هذا الملف لتبرير عدوانها  واحتلالها لأراضي بدمشق.

وفي السياق ذاته طالب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، أمس، بتدخل دولي سريع ومباشر لحماية المدنيين، واصفًا طلب الحماية الدولية بأنه "حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر"، وذلك في بيان صادر في أعقاب التصعيد الأمني في مناطق جرمانا وأشرفيتها بريف دمشق.

 

وقال الهجري: "لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة، فالحكومة لا تقتل شعبها"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"القتل الجماعي الممنهج" الذي تشهده بعض المناطق السورية، داعيًا إلى تحرك فوري من قبل القوات الدولية لحفظ السلم ومنع استمرار الجرائم ضد المدنيين.

 

ما يجري لا يحتاج إلى لجان تحقيق كما حدث في جرائم الساحل السوري

 وأكد الهجري أن ما يجري لا يحتاج إلى لجان تحقيق كما حدث في جرائم الساحل السوري، بل يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا، مشيرًا إلى أن استغاثات الأهالي المتكررة لم تلقَ حتى الآن استجابة من المجتمع الدولي.

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