جامعة القناة تبحث التعاون الزراعي مع الهيئة القبطية الإنجيلية وزراعة الإسماعيلية (صور)

استقبلت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدًا من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ومديرية الزراعة بالإسماعيلية.

وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المجتمع المحلي، لا سيما في المناطق الريفية.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

حضر اللقاء المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وخالد مطرود مدير إدارة القوافل، حيث دارت مناقشات موسعة حول مبادرة "ازرع" التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية، وإمكانية التعاون مع الجامعة لتنفيذ برامج زراعية تنموية تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير المهارات لدى صغار المزارعين والشباب، فضلًا عن المساهمة في إعادة إحياء ثقافة الزراعة المنزلية والمجتمعية.

وضم وفد الهيئة القبطية الإنجيلية ريمون رفعت، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة، وفادي إيهاب، منسق مبادرة "ازرع"، وأبانوب إميل، منسق المبادرة ذاته.

جانب من اللقاء، فيتو

أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود جامعة قناة السويس في خدمة المجتمع، وأبدوا استعدادهم لتفعيل سبل التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة في مجال التنمية الزراعية والريفية.

الدور الحيوي للمبادرات التنموية

كما شارك في اللقاء ممثلون عن مديرية الزراعة بالإسماعيلية، على رأسهم المهندسة رجاء السيد صالح، مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس نحوي، والمهندسة عبير، من إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، حيث تم التباحث حول الدور الحيوي للإرشاد الزراعي في دعم المبادرات التنموية، وإمكانية الربط بين الخبرات العملية والبحث العلمي عبر التعاون مع كليات الجامعة ذات الصلة.

جانب من اللقاء، فيتو

وأكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن هذا اللقاء يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لجامعة قناة السويس، نحو توسيع شبكة الشراكات المجتمعية الفاعلة، مشيرة إلى أن التعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية ومديرية الزراعة من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لمبادرات تنموية مؤثرة، تستند إلى العلم والتجربة العملية وتلبي احتياجات المجتمع المحلي، خاصة في قطاع الزراعة.



ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تؤمن بدورها الحيوي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي.



وأشار إلى أن الجامعة تمتلك الإمكانات العلمية والبحثية والبشرية التي تؤهلها لتكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات تنموية فعالة على أرض الواقع.



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