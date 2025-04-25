الجمعة 25 أبريل 2025
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مجلس التعليم بجامعة القناة يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب، بجامعة قناة السويس، جلسته الدورية لمناقشة استعدادات الكليات للامتحانات الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب متابعة التحضيرات لعقد المؤتمر العام للبحوث الطلابية على مستوى الجامعة.  

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أبرز الحضور خلال الجلسة 

جاءت الجلسة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

نجاح المؤتمرات الطلابية للكليات 

واستهل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة، الاجتماع بتقديم الشكر لوكلاء الكليات ومديري وحدات الدعم الأكاديمي لما قدموه من جهود واضحة في تنظيم المؤتمرات الطلابية بالكليات، مشيدًا بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به هذه المؤتمرات هذا العام.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

جامعة القناة تشهد طفرة من التقدم 

وأكد "عبد النعيم" أن جامعة قناة السويس، شهدت هذا العام طفرة في عدد الطلاب المشاركين، والأبحاث العلمية المتقدمة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في عدد الابتكارات الطلابية التي تم عرضها، معربًا عن أمله في أن تُكلَّل هذه النجاحات بعقد المؤتمر البحثي الطلابي العام المقرر تنظيمه في السادس من مايو المقبل، بمشاركة طلاب جامعات تحالف إقليم القناة وسيناء، ليكون بمثابة منتدى علمي شامل لعرض الإبداعات الطلابية على مستوى الإقليم. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

متابعة الإجراءات الخاصة بالامتحانات 

كما استعرض نائب رئيس الجامعة خلال الجلسة دليل الإجراءات الخاصة بضمان سير العملية التعليمية والامتحانية، متضمنًا التعليمات الموجهة للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والمراقبين، وأعضاء الكنترولات، بما يضمن انتظام الامتحانات داخل الكليات في بيئة يسودها الانضباط والالتزام الكامل.

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القناة 

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن جامعة القناة ملتزمة بالمواعيد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تقضي ببدء الامتحانات العملية في الفترة من 10 إلى 22 مايو، على أن تُعقد امتحانات متطلبات الجامعة في 24 مايو، وينتهي الفصل الدراسي الثاني في 29 من الشهر نفسه، فيما تبدأ الامتحانات النظرية في 31 مايو وتستمر حتى 29 يونيو. 

وفي ختام أعمال المجلس، وجه نائب رئيس الجامعة الدعوة إلى جميع عمداء الكليات، ووكلائهم، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الطلابي البحثي العام في السادس من مايو، مؤكدًا أن الجامعة تنظر إلى هذا المؤتمر كفرصة حقيقية لإبراز قدرات طلابها العلمية والإبداعية أمام المجتمع الأكاديمي في إقليم القناة وسيناء.

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جامعة القناة جامعة قناة السويس إقليم القناة وسيناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني مجلس التعليم بجامعة القناة

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