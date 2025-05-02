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جامعة القناة تحصد 7 ميداليات في بطولة الشهيد الرفاعي (صور)

جانب من فعاليات البطولة،فيتو
جانب من فعاليات البطولة،فيتو

حقق طلاب جامعة قناة السويس، نتائج متميزة في بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعي 52" لألعاب القوى، والتي أُقيمت على ملاعب الجامعة الأمريكية، حيث أحرزوا أربع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات في منافسات متنوعة. 

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 الطلاب الفائزون 

فاز الطالب يوسف سمير أحمد، بالفرقة الثانية بكلية التجارة، بالميدالية الفضية والمركز الثاني في مسابقة الوثب العالي، كما فاز الطالب عبد الله عطا يماني، بالفرقة الرابعة بكلية الألسن، بالميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق 100 متر عدو لذوي الاحتياجات الخاصة، والميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 200 متر. 

ونجحت الطالبة إسراء محمد جاد الكريم، بالفرقة الثانية بكلية الألسن، في إحراز ميداليتين ذهبيتين بحصولها على المركز الأول في سباقي 100 متر و200 متر عدو لذوي الاحتياجات الخاصة. 

جانب من فعاليات البطولة،فيتو 
جانب من فعاليات البطولة،فيتو 
جانب من فعاليات البطولة،فيتو 
جانب من فعاليات البطولة،فيتو 
جانب من فعاليات البطولة،فيتو 
جانب من فعاليات البطولة،فيتو 

الدكتور ناصر مندور يقدم التهنئة للطلاب 

وهنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على دعم طلابها في مختلف الأنشطة الرياضية، إيمانًا بأهمية الرياضة في بناء الشخصية المتكاملة وتعزيز روح الفريق والانتماء.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو 
جانب من فعاليات البطولة،فيتو 
جانب من فعاليات البطولة،فيتو 
جانب من فعاليات البطولة،فيتو 
جانب من فعاليات البطولة،فيتو 
جانب من فعاليات البطولة،فيتو 

التزام الجامعة نحو الطلاب 

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المشاركة الفاعلة في البطولات الجامعية تعكس التزام الجامعة بتنمية الجوانب غير الأكاديمية للطلاب، وتشجيعهم على التفاعل مع مختلف أوجه الحياة الجامعية، مؤكدًا أن ما تحقق في البطولة جاء نتيجة تعاون مثمر بين إدارات الكليات وأجهزة رعاية الشباب. 

مستوى تنافسي جديد للطلاب 

وأوضح الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية ومدرب المنتخب، أن البطولة شهدت مستوى تنافسيًا جيدًا من مختلف الجامعات، وأن مشاركة الجامعة جاءت بعد برنامج تدريبي منتظم ساهم في تحقيق هذه النتائج، مؤكدًا أن التمثيل المشرف للجامعة في مثل هذه الفعاليات يعكس وعي الطلاب وانضباطهم. 

تنفيذ خطة النشاط الرياضي 

كما أكد الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة النشاط الرياضي المعتمدة  بجامعة القناة، والتي تهدف إلى إتاحة الفرص أمام الطلاب لإبراز مهاراتهم الرياضية، وتنمية قدراتهم في أجواء من التنافس الشريف وتحت إشراف  عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي، رافق الفريق خلال مشاركته في البطولة الكابتن عمرو الوحش والكابتن مروة محسن.

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