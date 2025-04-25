انطلاق فعاليات مهرجان مسرح جامعة القناة بمشاركة 14 عرضًا (صور)

شهدت جامعة قناة السويس، انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي، للعام الجامعي 2024–2025، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.



عدد المشاركين في مهرجان المسرح

ويشارك بالمهرجان 14 كلية من جامعة قناة السويس، وبحضور جماهيري طلابي غفير ملأ قاعة الاحتفالات الكبرى، حيث بدأ المهرجان بعرضين مسرحيين لكل من كليتي السياحة والفنادق والتجارة.

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

موعد إقامة العروض المسرحية

تقام فعاليات المهرجان يوميًا على مدار أسبوع كامل في فترتين؛ العرض الصباحي في تمام الساعة 12 ظهرًا، والعرض المسائي في الساعة 7 مساءً، على أن تُختتم العروض بحفل توزيع الجوائز يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025.

وتُقام الفعاليات تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، وبتنظيم عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية.

تولت إدارة النشاط الفني بقيادة عيشة زين العابدين متابعة تنفيذ البرنامج المسرحي اليومي.

مشاركة اتحاد طلاب الجامعة في تنظيم المهرجان

وقام اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، بدور محوري في تنسيق وتنظيم فعاليات المهرجان، بقيادة الطالب محمد محمود، رئيس الاتحاد، والطالب عبد الله حمدي، نائب رئيس الاتحاد، واللجنة الفنية العليا بقيادة الطالبة سارة ربيع محمد الفرقة الثالثة كلية العلوم أمين اللجنة والطالب يوسف أحمد على الفرقة الرابعة أمين مساعد اللجنة، حيث تولى فريق الاتحاد التنسيق بين الكليات، والإشراف على العروض، والترويج للمهرجان بين طلاب الجامعة.



جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

استهل طلاب كلية السياحة والفنادق العروض المسرحية بمسرحية "حواء" التي مزجت بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والغناء والاستعراضات الفنية، في عرض جسّد قضايا إنسانية وأخلاقية بلغة مسرحية معاصرة.

تلى ذلك العرض المسرحي "كوكو" من تقديم طلاب كلية التجارة، والذي لاقى تفاعلًا حيويًا من الحضور.

الكليات المشاركة في المهرجان

يشارك في المهرجان طلاب 14 كلية هي: السياحة والفنادق، التجارة، الزراعة، الألسن، الصيدلة، التمريض، التربية، الهندسة، معهد فني تمريض، الطب البيطري، علوم الرياضة، العلوم، الآداب والعلوم الإنسانية، والحاسبات والمعلومات، في مشهد يؤكد على أن المسرح لا يعرف تخصصًا بل يجمع الطاقات والمواهب من مختلف مجالات المعرفة.

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

ضمّت لجنة تحكيم المهرجان نخبة من رموز الحركة المسرحية في مصر، يتقدمهم الدكتور أيمن الشيوي، المخرج المسرحي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق، وناصر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للمسرح الأسبق، إلى جانب باسم صادق، الناقد المسرحي المعروف.

يعد مهرجان المسرح الجامعي محطة سنوية منتظرة داخل جامعة قناة السويس، حيث يتلاقى الفن بالتعليم، وتجد المواهب متنفسًا حقيقيًا للتعبير عن ذاتها، في تجربة تصنع الذاكرة وتؤكد على أن الجامعة ليست فقط مكانًا للعلم، بل فضاءً مفتوحًا للفكر والثقافة والإبداع.



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