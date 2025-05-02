الطب البيطري بالإسماعيلية يطلق حملة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار.

جهود الدولة للقضاء على المرض

وانطلقت الحملة من قرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، في محافظة الإسماعيلية ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وطبقًا للمادة ٢٣ من قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المقر من مجلس النواب.

جانب من الحملة، فيتو

عمل لجنة للتحصين

قامت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان بإشراف هدى مقلد، بعمل لجنة تحصين ضد مرض السعار لكلاب الشوارع بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

جانب من الحملة، فيتو

عدد الحيوانات التي تم تحصينها

وأشار دكتور حامد الأقنص رئيس الإدارة المركزية ومدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة أسفرت عن، تحصين ١٠٠ كلب بمصل السعار، وتم عمل توعية للمواطنين بالمدينة بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية انتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تم التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة.

جانب من الحملة، فيتو

تنفيذ حملة مكبرة

وجديرًا بالذكر، أن المديرية بصدد تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان خلال الأسبوع القادم بمدينة الإسماعيلية.

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