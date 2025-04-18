رئيس جامعة قناة السويس يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية (صور) 

ترأس الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اجتماع متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواصلة تطوير رؤيتها المستقبلية وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

شارك في الاجتماع الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب أعضاء فريق الخطة الاستراتيجية بالجامعة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

الغايات الأربعة للخطة الاستراتيجية لجامعة قناة السويس

وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور ناصر مندور أن المرحلة الحالية تشهد طرح الغايات الأربعة للخطة الاستراتيجية والتي تشمل تعزيز دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير دورها في دعم الاقتصاد القومي، وتعزيز المشاركة الفعالة في تقديم الخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للجامعة في ضوء المرجعيات الدولية.

جانب من الاجتماع، فيتو

وأكد أن هذه الغايات تأتي في إطار التزام الجامعة بدورها الوطني وريادتها الأكاديمية والبحثية.

آخر المستجدات الخاصة بالعمل بالخطة الاستراتيجية

أشار "مندور" إلى الانتهاء من الاستبيان الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وطرح استبيان آخر موجه للطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، كما يجري حاليًا العمل على استبيانات موجهة لكل من الجهاز الإداري والجهات المجتمعية، تمهيدًا لاستكمال الصورة المتكاملة لتقييم الوضع الراهن، وتوجيه الأهداف المستقبلية.

جانب من الاجتماع، فيتو

انتهاء تنفيذ دورة التخطيط

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم أن جامعة القناة تحرص على إشراك الطلاب في مراحل التخطيط الاستراتيجي من خلال الاستبيانات، مما يعكس إيمانها بدورهم كمحور أساسي في عملية التطوير، مشددًا على أهمية تعزيز قنوات التواصل مع الطلاب لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن الجامعة اقتربت من الانتهاء من تنفيذ دورة التخطيط الاستراتيجي الموجهة لمنسقي الكليات، وذلك بهدف بناء قدرات الفرق التنفيذية وتحقيق التناسق بين الرؤية العامة والخطط التنفيذية على مستوى الكليات، مشيرًا إلى أن هذا التدريب يُعد خطوة جوهرية نحو تفعيل الأهداف الاستراتيجية.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الجامعة أعضاء فريق الخطة الاستراتيجية بتقسيم الغايات المطروحة إلى أهداف فرعية واضحة، على أن يتم تسليم التقارير النهائية والانتهاء منها في موعد أقصاه 4 مايو المقبل، مؤكدًا أن الجامعة تمضي بثبات نحو مستقبل أكاديمي ومجتمعي أكثر تأثيرًا وفاعلية.

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