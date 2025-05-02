كنت على وشك الانضمام للزمالك وحسام البدري اتظلم، أسامة عرابي ضيف " بالخط العريض"

يحل الكابتن أسامة عرابي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، ضيفا على حلقة الليلة من برنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة قناة الحياة.

ويكشف عرابي خلال اللقاء، كواليس جديدة حول علاقته بالمدرب الكبير الراحل محمود الجوهري وكيف تم اختياره للعب في الفريق الأول للشياطين الحمر.

صالح سليم

كما يتحدث حول ما تعلمه من المايسترو صالح سليم، مشيرا إلى أنه بعد خسارة بطولة إفريقيا في بداية الثمانينات قال سليم: لقد خسرنا البطولة ولكننا كسبنا أسامة عرابي.

كما يكشف لأول مرة أنه كان على وشك الانضمام لنادي الزمالك إلا أنه تراجع، وفضل الانضمام للنادي الأهلي رغم فشله في الاختبارات في المرة الأولى.

كما يتحدث عن مستوى اللاعب إمام عاشور، ورأيه في التعاقد مع أشرف بن شرقي، وكذلك يكشف عن رأيه في تجربة تدريب حسام حسن للمنتخب الوطني ويجيب عن السؤال الصعب؛ هل ظلم حسام البدري؟.

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