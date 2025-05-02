الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

قناة عبرية: المجلس الوزاري المصغر ينعقد الأحد لمناقشة توسيع الحرب على غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن  المجلس الوزاري المصغر  من المقرر أن ينعقد الأحد لمناقشة توسيع الحرب على غزة.

وأوضحت القناة أنه في حال التصديق على خطط لتوسيع العمليات القتالية سيتم استدعاء قوات كبيرة من الاحتياط.

وتابعت:الخطط العسكرية تشمل عملية عسكرية عميقة ومتواصلة في قطاع غزة

 

وقبل وقت سابق اعلنت مصادر طبية،  بسقوط عدد من المصابين بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت نادي خدمات البريج وسط قطاع غزة.

كما أشارت المصادر الطبية إلى ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال على قطاع غزة إلى 40 شهيدا منذ فجر اليوم.

مسئول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

وحذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، الأربعاء الماضي من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

شبح المجاعة يخيم على غزة 

وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وقال فاولر: “من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بـ غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية”. 

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