الجمعة 02 مايو 2025
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سياسة

إقبال كثيف على صناديق الاقتراع بانتخابات نقابة الصحفيين (صور)

التصويت في انتخابات
التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين، فيتو

شهدت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إقبالا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لاختيار النقيب و6 من أعضاء المجلس.  

انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 

وانعقدت الجمعية العمومية، اليوم؛ لمناقشة ما يتضمنه جدول الأعمال، للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

 

اعتماد الحساب الختامي 

وتضمن اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس 

كما تضمن جدول الأعمال انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً، وما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

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