الصحة تحذر من 5 أعراض للإصابة بمرض الرمد الربيعي

مرض الرمد الربيعي من الأمراض الأكثر انتشارا بين الأطفال في موسم الربيع.

مرض الرمد الربيعي

وقالت وزارة الصحة إنه عند إصابة الطفل بالرمد الربيعي يجب التوجه فورًا إلى الطبيب وعدم الاكتفاء بغسل العينين وارتداء النظارة الشمسية فقط.

أعراض الرمد الربيعي لدى الأطفال

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الرمد الربيعي لدى الأطفال منها:

حرقان

دموع

إحمرار في العين

إفرازات من العين وتكون الإفرازات مطاطية

هرش في العينين



من جانبه قال الدكتور عمرو البكري أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة إن مرض الرمد الربيعي يصاب به الأطفال من عمر عامين ويختفي عند عمر البلوغ.

وأضاف أن أهم أعراض الرمد الربيعي تشمل احمرار في العين والحكة المستمرة في العين وإفرازات في العين

وأشار إلى أنه يجب علي الأم والأب متابعة الطفل لملاحظة أي أعراض للإصابة بالرمد الربيعي والكشف لدى الطبيب المتخصص.

نصائح لمرضي السكر



فيما وجه الدكتور الدكتور عمرو البكري أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح لمرضي السكر للحماية من اي اضرار على العين.

وقال إن مريض السكر المصاب بالتهاب وجفاف في العين يمكن أن يحصل على علاج لهما، بينما المصاب بالمياه البيضاء يمكنه إجراء عملية إزالة المياه البيضاء ويعيش حياته بصورة طبيعية.



وأضاف البكري أن بعض مرضى السكر يعانون من حدوث رشح أو نزيف في الشبكية للعين نتيجة مرض السكر وحينها يجري أشعة بالصبغة وأشعة مقطعية على الشبكية لتحديد كمية وحجم الرشح والنزيف في الشبكية، وبناء عليه يحصل المريض على علاجات لمنع النزيف ووقفه منها حقن مواد في العين توقف النزيف.

وأشار إلى أن نزيف العين إذا وصل إلى الجسم الزجاجي أو انفصام في الشبكية يجري المريض عملية تسمى الجسم الزجاجي، موضحا أن حدوث أي تغيرات في العين فيجب على مريض السكري الكشف المبكر وسرعة تلقي العلاج، لأن العلاج مبكرا يحمي من أي مضاعفات خطيرة.

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