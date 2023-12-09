أعراض مرض الروماتويد وطرق اكتشاف الإصابة

أعراض مرض الروماتويد أو التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن مجهول السبب، ويظهر الروماتويد على شكل التهاب مفاصل ثنائي متماثل يؤثر في اليدين والقدمين وقد يتأثر أي مفصل مبطن بغشاء زليلي، وقد يكون تأثر أعضاء خارج المفصل مثل الجلد والقلب والرئتين والعينين كبيرًا بحسب موقع Cleveland clinic.

أعراض مرض الروماتويد

وتشمل أعراض مرض الروماتويد في معظم المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي:

الحمى والتوعك وآلام المفاصل والضعف قبل أن تتطور إلى التهاب المفاصل وتورمها.

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قد تشمل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي: التهاب المفاصل المتناظر المستمر.

ويتم التشخيص لمرض الروماتويد من خلال التحاليل والفحص السريري، وتشمل الدراسات المختبرية التي قد تكون مفيدة في حالات التهاب المفاصل الروماتويدي معدل الترسيب ومستوى البروتين سي التفاعلي وفحص دم شامل وفحص عامل الروماتويد وفحص الأجسام المضادة.

تشخيص مرض الروماتويد

ويمكن التشخيص من خلال الأشعة وتصوير اليدين والمعصمين والركبتين والقدمين والمرفقين والكتفين والوركين والعمود الفقري العنقي والمفاصل الأخرى.

التصوير بالرنين المغناطيسي

فيما أوصت الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم بعلاج مرض الروماتويد من خلال:

العلاجات غير الدوائية وغير الجراحية

وتشمل الأدوية المضادة للروماتيزم غير البيولوجية المعدلة للأمراض:

هيدروكسي كلوروكين

الآزاثيوبرين

سلفاسالازين

الميثوتريكسيت

ليفلونوميد السيكلوسبورين

أملاح الذهب

البنسيلامين المينوسكلين

أسباب الإصابة بالروماتويد

من جانبه قال الدكتور خالد عمارة أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، إن سبب الإصابة بمرض الروماتويد نتيجة اضطراب جهاز المناعة حيث يهاجم المفاصل بجسم الإنسان واشار الى وجود أنواع كثيرة من أمراض الروماتيزم منها الروماتويد والذئبة الحمراء.

علاج الروماتويد الدوائي والجراحي

وأكد أن علاج مرض الروماتويد يكون من خلال العلاج الدوائي لدى أطباء الأمراض الروماتيزم أو الجراحة.

الروماتويد، فيتو

تأثير الروماتويد في المفاصل

وأشار إلى أنه في حالة إذا تأثرت المفاصل بسبب الروماتويد وحدث بها تأكل شديد يتم تحويل المريض إلى أطباء جراحة العظام لإجراء عملية لإصلاح التشوه أو لتغيير المفصل في حالة إذا كان يوجد ضرر كبير وتآكل في المفصل.

أوضح أنه عادة يتم إجراء عملية واحدة إذا كان الضرر في مفصل واحد أم إذا تضررت عدة مفاصل سوف يتم إجراء عملية منفصلة لكل مفصل نظرا لأن مرض الروماتويد يؤثر على مفاصل متعددة مثل الركبتين أو الكتف أو مفاصل اليد أو غيرها من المفاصل.