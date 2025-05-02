جمال عبد الرحيم للصحفيين: المرحلة المقبلة فاصلة والانتخابات نقطة انطلاق لتغيير جذري للأوضاع

وجه الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، نداءً عاجلًا لأعضاء الجمعية العمومية وذلك قبل ساعات من انطلاق إجراء انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب و6 من أعضاء المجلس.

وقال “عبد الرحيم”: "تتجه أنظار الرأي العام المصري والعربي بل والعالمي اليوم الجمعة 2 مايو 2025 صوب مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة لمتابعة انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب و6 من أعضاء المجلس".



وأضاف: "رغم بعض المناوشات والشد والجزب بين بعض أنصار المرشحين على شبكات التواصل الاجتماعي فإنني أثق تمامًا أن العملية الانتخابية ستجري في جو يسوده الحب والود بين الجميع.. أثق تمامًا في وعي زميلاتي وزملائي أعضاء الجمعية العمومية حرصًا على نقابتهم العريقة ومهنتهم السامية".

وناشد سكرتير عام نقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية، بالمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تعد مهمة وفاصلة لنقابة الصحفيين، ومهنة الصحافة عقب التراجع الخطير، الذي شهدته المهنة في السنوات الأخيرة الماضية.



واختتم “عبد الرحيم” مناشدته قائلًا: "لذلك نحتاج إلى جهد مضاعف من أجل الحفاظ على هيبة النقابة وكرامة أبنائها والارتقاء بالمهنة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الزميلات والزملاء... أتمنى أن يكون اجتماع جمعيتنا العمومية الحالية نقطة انطلاق لبدء التغيير الجذري لأوضاع الصحافة والصحفيين".

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