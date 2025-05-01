جمال عبد الرحيم: 24 لجنة انتخابية للصحفيين في القاهرة والإسكندرية

أكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن النقابة أعلنت عن كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، الذين لهم حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية المقرر عقدها غدًا الجمعة ٢ مايو، بمقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، كما تم إعلان كشوف أعضاء الجمعية العمومية لفرع النقابة بالإسكندرية.

انتخابات نقابة الصحفيين

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ 10224 عضوًا، بينهم 187 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية.

وأرسلت اللجنة (SMS) إلـى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية تتضمن أرقام لجانهم الانتخابية والطوابق المتواجدة بها بمقر النقابة.



وتناشد اللجنة الزملاء الذين لم تصلهم الرسالة التواصل عبر الواتس اب على رقــم (01009144494) لمعرفة لجنتهم، كما كلفت اللجنة الجهاز الإداري بالنقابة بتسليم كل زميل "كارت" به رقم لجنته عند تسجيله الحضور في كشوف الجمعية العمومية.



سداد الاشتراك السنوي



وفي إطار التسهيلات، التي اتخذتها اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، أعلنت عن إمكانية سداد اشتراك النقابة لغير المسددين عن عام 2024م، وذلك منذ الساعة العاشرة صباح الجمعة 2 مايو وحتى انتهاء عملية التصويت في السابعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.