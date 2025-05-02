الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

الجيش الأمريكي يفكك مقاتلات قديمة من "مقبرة الطائرات" ويمنح قطع الغيار لأوكرانيا

مقاتلة F-16 أمريكية،
مقاتلة F-16 أمريكية، فيتو

بدأت الولايات المتحدة سحب مقاتلات F-16 فايتنج فالكون من "مقبرة الطائرات" في قاعدة ديفيس-مونثان الجوية بولاية أريزونا، ليس لإعادتها إلى الخدمة، بل لتفكيكها واستخدام أجزائها كقطع غيار لصالح سلاح الجو الأوكراني.

 

وأكدت تقارير أمريكية حديثة أن هذه الخطوة، التي أعلن عنها في أواخر أبريل 2025، تمثل بعدا جديدا في الدعم العسكري لكييف، من دون الحاجة إلى إرسال طائرات جديدة إلى ساحة القتال.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تسعى واشنطن إلى تحقيق توازن بين الدعم اللوجستي لأوكرانيا، والحفاظ على مخزونها الاستراتيجي، مع مراعاة التوترات العالمية المتزايدة.

ويُشار إلى أن أوكرانيا بدأت باستلام طائرات F-16 من دول أوروبية منذ عام 2024، ويُشكل توفير قطع الغيار تحديا لوجستيا، خاصة في ظل قدم بعض الطرازات التي تعمل بها كييف.

وتُعد مقاتلة F-16، التي دخلت الخدمة منذ عام 1978، من أكثر الطائرات الحربية انتشارا حول العالم، إذ تم تصنيع أكثر من 4500 طائرة منها، وتُعرف بمرونتها وتكلفتها التشغيلية المنخفضة نسبيا.

وتضم "مقبرة الطائرات" في ديفيس-مونثان نحو 340 طائرة F-16 من طرازات قديمة مثل Block 25 وBlock 30، وهي محفوظة ضمن منشأة تمتد على مساحة تتجاوز 2600 فدان في بيئة صحراوية تساعد على الحد من التآكل.

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