فوائد الخرشوف، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويعزز صحة الكبد

يعد الخرشوف مخزن طبيعي للعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد الكيميائية النباتية التي تقاوم الأمراض وتحافظ على صحة الجسم.

تحتوي حبة الخرشوف الكبيرة على 76 سعرة حرارية و17 جرامًا من الكربوهيدرات وصفر كولسترول أو دهون، ومن حيث العناصر الغذائية، تحتوي حبة الخرشوف الكبيرة على ما يقرب من:

0.37 مليجرام من النحاس (42% من القيمة اليومية).

110 ميكروجرام من حمض الفوليك (28% من القيمة اليومية).

97 مليجرام من المغنيسيوم (23% من القيمة اليومية).

24 ميكروجرام من فيتامين ك (20% من القيمة اليومية).

19 مليجرام من فيتامين سي (21% من القيمة اليومية).

0.41 مليجرام من المنغنيز (18% من القيمة اليومية).

600 مليجرام من البوتاسيوم (13% من القيمة اليومية).

146 مليجرام من الفوسفور (12% من القيمة اليومية).

2.1 مليجرام من الحديد (12% من القيمة اليومية).

1.7 مليجرام من النياسين (11% من القيمة اليومية).

0.55 مليجرام من فيتامين ب5 (11% من القيمة اليومية).

0.19 مليجرام من فيتامين ب6 (11% من القيمة اليومية).

0.12 مليجرام من الثيامين (10% من القيمة اليومية).

فوائد الخرشوف للجسم

1. يحمي من الأمراض

تحمي المواد الكيميائية النباتية الطبيعية الموجودة في الخرشوف من البكتيريا والفطريات والطفيليات والفيروسات، حيث تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تعمل مضادات الأكسدة على تقليل التأثيرات الضارة للجذور الحرة، وتسبب هذه الجزيئات تلفًا للخلايا قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض المناعة الذاتية ومرض الزهايمر.

وجدت الأبحاث أن الخرشوف يحتوي على ثاني أعلى محتوى من مضادات الأكسدة بين جميع الخضروات،و يحتوي كوب واحد من قلوب الخرشوف على ما يقرب من 8000 مضاد للأكسدة.

2. يخفض الكوليسترول

يمكن للسينارين، وهو مادة كيميائية نباتية موجودة في الخرشوف، أن يخفض الكوليسترول، ويمكن أن يؤدي الكوليسترول، وهو مادة شمعية تتجمع في الشرايين، إلى مرض الشريان التاجي وأمراض القلب.

أظهرت الدراسات التي أجريت على أشخاص تناولوا مستخلص أوراق الخرشوف لمدة ستة أسابيع انخفاضًا بنسبة 18٪ في مستويات الكوليسترول مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا، ويمكن أن يكون الخرشوف إضافة رائعة لنظام غذائي صحي للقلب - طالما أنك لا يم أكله دائمًا مع الجبن والزبدة ومكونات أخرى عالية الدهون.

3. يساعد على الهضم

يساعد السينارين أيضًا الكبد على إنتاج الصفراء، ويستخدم الجسم هذا السائل لتكسير الأطعمة وامتصاص الفيتامينات وإزالة السموم، وفي إحدى الدراسات، تناول المشاركون مستخلص أوراق الخرشوف لمدة شهرين، وجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 26% في أعراض متلازمة القولون العصبي وانخفاضًا بنسبة 40% في أعراض اضطراب المعدة.

أبلغ المشاركون أيضًا عن تحسن بنسبة 20% في جودة حياتهم، وقد تساعد الوجبات التي تحتوي على الخرشوف في تحسين صحة الأمعاء بشكل طبيعي.

4. يعزز صحة الكبد

يحتوي الخرشوف أيضًا على السليمارين، وهذه المادة الفلافونويدية، أو المادة الكيميائية النباتية، تحمي من تلف الكبد، ومنذ القرن الأول الميلادي، استخدم الأطباء اليونانيون والأوروبيون مستخلص السليمارين المصنوع من بذور الخرشوف المجففة ونباتات شوك الحليب لعلاج اليرقان ومشاكل الكبد الأخرى.

وتظهر الدراسات أن السليمارين يمكن أن يحسن أعراض تليف الكبد ومرض الكبد الدهني وقد يقلل الوفيات أيضًا.

5. مشبع

تحتوي حبة الخرشوف الكبيرة على 9 جرامات من الألياف - أي أكثر من كوب من البرقوق - مما يجعلها واحدة من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن تناولها، كما أنها مصدر جيد للإينولين.

تجعل هذه الألياف القابلة للذوبان تشعر بالشبع، ونتيجة لذلك، تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام أو ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يجعل الشخص يتوق إلى الحلويات.

الإينولين هو أيضًا مادة حيوية، وتستخدم البكتيريا الصحية في الأمعاء البريبايوتيك والبروبيوتيك (الموجودة أيضًا في الخرشوف) للحفاظ على انتظام الأمعاء ومنع الإمساك.

6. يوفر البروتين

بالنسبة للنبات، فإن الخرشوف يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتحتوي حبة الخرشوف الواحدة على حوالي 5 جرامات من البروتين، وبالإضافة إلى جعل الشخص يشعر بالشبع، ويساعد البروتين الجسم على إصلاح الأنسجة والعضلات.

تُظهر الدراسات أيضًا أن تناول المزيد من البروتين النباتي مقابل البروتين الحيواني يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

7. يحسن ضغط الدم

تحتوي حبة الخرشوف الكبيرة على 600 مليجرام من البوتاسيوم، مما يساعد القلب والكلية على العمل بشكل جيد، كما يخفض البوتاسيوم ضغط الدم، ووجدت المراجعات أن تناول مكملات الخرشوف لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل كبير.

8. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

البوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة المركبات الكيميائية، الموجودة بكثرة في الخرشوف، وتساعد هذه المركبات الجسم على محاربة الالتهابات التي يمكن أن تسبب السرطان، كما أنها تمنع خلايا السرطان من التكاثر والنمو.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الخرشوف ومستخلص أوراق الخرشوف يمكن أن يمنع أو يساعد في إدارة:

سرطان الثدي.

سرطان القولون.

سرطان الدم.

سرطان الكبد.

سرطان البروستاتا.

9. يساعد على النوم بشكل أفضل

تحتوي حبة الخرشوف الكبيرة على ما يقرب من 100 مليجرام من المغنيسيوم، أي أكثر من 20% من المدخول اليومي الموصى به، وتشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم يعزز النوم بشكل أفضل، خاصة إذا كان يعاني من الأرق، ويساعد هذا المعدن الأساسي (الإلكتروليت) أيضًا في الحفاظ على إيقاع القلب، ومنع خفقان القلب.

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