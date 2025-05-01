أخبار الاقتصاد اليوم: رسالة ساويرس لترامب.. هل تعاود أسعار الدواجن الارتفاع؟.. ومستقبل سعر الذهب

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا وعالميًا.. والدولار القوي والتطورات الجيوسياسية أبرز الأسباب

تشهد أسعار الذهب حالة من الاضطراب خلال الفترة الحالية بجميع الأعيرة بمحلات الصاغة، مما جعل البعض يتساءل عن مستقبل المعدن الأصفر على المدى القريب.

أسباب هبوط الذهب عالميا وفي مصر



شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بتعافي الدولار الأمريكي وتراجع المخاوف من تصعيد النزاعات التجارية، ويترقب المستثمرون حاليًا صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات الفائدة الأمريكية.

وتراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 1.6% ليصل إلى 3221 دولارًا، بعد أن افتتح تداولاته عند مستوى 3285 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3233 دولارًا.

رسالة ساويرس لترامب لدخول الاقتصاد العالمي مرحلة الانكماش

وجه المهندس نجيب ساويرس رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبه فيها بالتراجع عن قراراته الخاصة بالرسوم الجمركية، التي فرضها على العديد من دول العالم، والتي أصابت العالم بحالة من التوتر المتصاعد، وأدت لحرب تجارية وخاصة بين الصين وأمريكا.

وقال المهندس نجيب ساويرس في رسالته لترامب والفيدرالي الأمريكي: "رسميًا، الاقتصاد العالمي يدخل في مرحلة انكماش... على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحرّك! على الرئيس ترامب أن يُراجع حربه على الرسوم الجمركية

هل تعاود أسعار الدواجن الارتفاع بعد انخفاض يصل لـ 25%؟.. شعبة الثروة الداجنة: 4 أسباب رئيسية لهذا التراجع.. ومشكلة ارتفاع سعر الكتكوت مستمرة

واصلت أسعار الدواجن الانخفاض في الأسواق خلال الفترة الحالية، بالرغم من إنتهاء عيد شم النسيم الذي يزيد خلاله الإقبال على شراء الأسماك، ومع انتهائه يُقبل المواطنين على شراء الدواجن واللحوم، فما هي أسباب استمرار انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق؟

انخفاضات مستمرة في أسعار الفراخ بالأسواق

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الانخفاضات المستمرة في سعر الدواجن بعد إنتهاء فترة عيد الفطر المبارك وبعد شم النسيم.

سعر الفراخ اليوم

انخفاض يصل لـ 25% في أسعار الفراخ

وقال «السيد» إن الانخفاض في أسعار الفراخ يصل إلي 25%، وأن سعر كيلو الدواجن يتراوح ما بين 75 الي 78 جنيها، وهو انخفاض حاد مقارنة بسعر الدواجن في شهر رمضان الماضي والتي كانت تصل فيه إلى 96 جنيها.

1.328 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات شهر إبريل

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال شهر أبريل نحو 1.328 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 26.610 مليون ورقة منفذة على 1.862 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.937.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 28.745 مليون ورقة منفذة على 1.856 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

هذا واستحوذت الأسهم على 5.2 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 94.80 % خلال الشهر.

أسعار سيارات فولفو في السوق المصري خلال شهر مايو لعام 2025

كشفت فولفو، عن أسعار سيارتها في السوق المصري خلال شهر مايو لعام 2025 الجاري، وشملت طراز XC40 Essential الذي بلغ سعره 2,450,000 جنيه، وXC40 Ultimate بسعر 2,750,000 جنيه، بينما يأتي إصدار XC40 Black Edition بسعر 2,950,000 جنيه.

واستكملت فولفو باقي أسعار طراز XC60 Essential فيُعرض بسعر 3,590,000 جنيه، وXC60 Ultimate بسعر 3,950,000 جنيه، في حين يبلغ سعر XC60 Black Edition نحو 4,150,000 جنيه. كما تأتي XC90 بسعر تنافسي يبلغ 5290000 جنيه، ويشمل ثلاث سنوات من الصيانة المجانية. هذا بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 30% على الصيانات الدورية ومصاريف الإصلاح.

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 1 مايو 2025

شهد سعر الدولار أمام الجنيه ، استقرارا ملحوظا بالتزامن مع الإجازة الرسمية بالبنوك اليوم الخميس 1 مايو 2025.

وتستعرض فيتو آخر أسعار الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية.

وترصد "فيتو" سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية:

الدولار - فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.74 جنيه للشراء.

- 50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.74 جنيه للشراء.

- 50.84 جنيه للبيع.

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