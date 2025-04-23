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اقتصاد

عيار 14 يسجل 224 ريالا، أسعار الذهب في قطر اليوم الأربعاء 23-4-2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم الأربعاء 23-4-2025، استقرارا بجميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال. 

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 384 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 352 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 336 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 288 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 224 ريالا قطريا.

توقعات أسعار الذهب 

وتوقعت مؤسسة جولدمان ساكس المالية وصول سعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار للأونصة إلى 3700 دولار للأونصة، مع نطاق متوقع يتراوح بين 3650 و3950 دولارا، لتشير إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بسبب مخاطر الركود.

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