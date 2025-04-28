بوصلة الدولار.. يتأرجح بين صعود هامشي وتقلبات عنيفة.. العملة الأمريكية رهينة المفاوضات وأهواء ترامب.. والحرب التجارية وتداعيات السياسة النقدية أبرز الأسباب

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الإثنين، في محاولة لتعويض جزء من خسائره الأسبوعية، التي جاءت نتيجة التقلبات الحادة الناتجة عن تهديدات إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد حرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ودعمت أنباء عن نية الصين إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية آمال تهدئة التوتر التجاري بين البلدين، ما منح الدولار دفعة محدودة.

أسعار الدولار، فيتو

أسعار مؤشر الدولار اليوم

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة، بينها اليورو والإسترليني والين، نحو 0.1% إلى مستويات قرب 99.5 نقطة، بحلول الساعة 5:20 صباحًا بتوقيت جرينتش، مواصلا الاصطدام بمستويات 100 نقطة النفسية، كما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أكثر من1%، خلال الأسبوع الماضي، وهو ارتفاع أوقف سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع.

وتعرض الدولار لسلسلة خسائر أسبوعية؛ بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ركود في الولايات المتحدة وفقدان الثقة في الأصول الأمريكية؛ بسبب تقلب سياسات ترامب.

ويأتي ذلك بعدما تكبد الدولار أكبر خسائر شهرية في ثلاث سنوات ونصف السنة، بسبب تقلب سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، وهبط نحو 5% حتى الآن في أبريل في أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2022، حيث تحوم العملة الخضراء حاليا قرب أدنى مستوى أكثر من 3 سنوات مقابل سلة من العملات، وقرب قاع ثلاث سنوات ونصف السنة أمام اليورو، وأدنى مستوى في 10 سنوات مقابل الفرنك.

الدولار الأمريكي، فيتو

سعر الدولار مقابل العملات الرئيسة

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، نحو 0.16% وصولا إلى مستويات 143.44 ين، وصعد مقابل الفرنك السويسري نحو 0.7% إلى مستويات 0.8318 فرنك سويسري، كما ارتفع مقابل اليورو نحو 0.12% وصولا إلى مستويات 1.1327 دولار، وزاد مقابل الجنيه الإسترليني نحو 0.1% وصولا إلى مستويات 1.3323 دولار.

تقرير الوظائف.. المحطة الأهم لمسار الفيدرالي

يتوقع أن يكون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة العامل الحاسم في توجهات الفيدرالي الأمريكي، حيث تشير توقعات بعض المحللين إلى استمرار قوة سوق العمل، مما قد يؤجل تخفيف السياسة النقدية، وإذا جاءت البيانات إيجابية، فقد يدعم ذلك الدولار عبر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وكتب جوناس جولترمان، نائب كبير اقتصاديي الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية: "نتوقع رقما قويا آخر للوظائف غير الزراعية؛ ما يخالف التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفف سياسته النقدية في يونيو».

سعر الدولار، فيتو

وقال جولترمان، إنه في حال جاءت بيانات الوظائف إيجابية، فهذا يعني أن الاقتصاد نجح في استيعاب الفائدة المرتفعة والسياسة المتشددة للفيدرالي، وهو ما يمنح الفيدرالي قدرة على إبقاء السياسة النقدية دون تغير وسيساعد ذلك الدولار على التعافي.

توقعات الفائدة ومصير الدولار

تشير العقود الآجلة حاليا إلى احتمال بنسبة 64% لخفض أسعار الفائدة في يونيو، أو ما يعادل 85 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، إلا أن نهج إدارة ترامب غير التقليدي في اتباع سياسة التعريفات الجمركية والرسوم المتبادلة، سيلحق ضررا طويل الأمد بالثقة بالولايات المتحدة كملاذ آمن، ولا يصب في صالح الدولار، وفقا لمذكرة «كابيتال إيكونوميكس».

مفاوضات غامضة بين أمريكا والصين

وفقًا للأنباء تدرس السلطات الصينية إزالة الرسوم الإضافية على المعدات الطبية وبعض المواد الكيميائية الصناعية مثل الإيثان، تزامنا مع جلوس بكين وواشنطن على طاولة المفاوضات لإنهاء حرب التعريفات والرسوم الجمركية بين البلدين.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين جارية، نافيا ما قالته الصين حول عدم إجراء أي مناقشات لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة، إلا أنه وفي أحدث تعليق من واشنطن، لم يؤيد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الأحد، تأكيد ترامب على وجود مفاوضات مع الصين.

في الوقت ذاته أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنهم ليسوا متعجلين لمراجعة السياسة النقدية؛ إذ إنهم يسعون للحصول على مزيد من المعلومات لتحديد مدى تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.