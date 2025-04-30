معرض شنجهاي الدولي بالصين يشهد طرح شيري موديلات شيري TIGGO7 وTIGGO8 وTIGGO9

شهدت فعالية المعرض شنجهاي للسيارات، بالصين مشاركة الكثير من شركات السيارات العالمية، أبرزها شيري التي عرضت خارطة طريق شاملة تحت شعار "قيادة المستقبل"، حيث كشفت عن مجموعة جديدة من المبادرات والمنتجات المبتكرة، للوصول إلى هدفها الطموح لبيع مليون سيارة خلال العامين المقبلين.

ورغم اشتداد المنافسة في سوق السيارات، تواصل شيري التزامها بمبدأ "العميل أولًا"، مع الحفاظ على قيمها الأساسية التي تركز على "الأمان والعائلية، وترتكز استراتيجيتها على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في تكنولوجيا السيارات الهايبريد، ضمن رؤيتها الطموحة لدخول قائمة أفضل 10 علامات تجارية عالمية في قطاع السيارات، مؤكدة عزمها على قيادة مسيرة التحول التكنولوجي في صناعة السيارات على مستوى العالم.

بدعم من قدراتها البحثية والتطويرية ذات المستوى العالمي وشبكتها المحلية المتكاملة للإنتاج والمبيعات والخدمات، تواصل شيري تنفيذ استراتيجيتها "في مكانٍ ما، من أجل مكانٍ ما"، لتقديم منتجات وخدمات مخصصة تلبي احتياجات المستخدمين والشركاء العالميين.

وانطلاقًا من خبرتها العميقة في مجالي الكهرباء والذكاء الاصطناعي، تواصل شيري توسيع حضورها في أسواق جديدة، حيث تدخل بقوة قطاعات مركبات الـMPV وشاحنات البيك أب، بهدف تسريع خطى عولمتها وتعزيز انتشارها في الأسواق الدولية.

جمع الحدث قادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى كبار الموزعين والإعلاميين، حيث شهدوا تطور شيري الاستراتيجي، من خلال الابتكارات التكنولوجية والتوسع في المنتجات إلى النمو في الأسواق العالمية، معلنًا بداية عصر جديد للعلامة التجارية.

التركيز على العائلة: مساواة التكنولوجيا الهايبريد تدعم الهوية "العائلية" للعلامة

و تعتمد شيري على قيمها الجوهرية "الأمان والعائلية". ومن خلال التركيز على الارتقاء بمكانة العلامة التجارية، تلتزم شيري بأن تكون الخيار الأول للعملاء الذين يضعون العائلة في المقام الأول، مما يجعل سياراتها جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية.

وخلال معرض شنغهاي للسيارات، استعرضت شيري موديلاتها TIGGO7 وTIGGO8 والطراز الرائد TIGGO9، والتي توفر أداءً قويًا، وأعلى معايير الأمان، وتقنيات ذكية، ومساحات كبيرة، لتعيد بذلك تعريف مفهوم التنقل للعائلات العصرية.

واستنادًا إلى خبرة تقنية تمتد لقرابة ثلاثة عقود ونظام بحث وتطوير عالمي المستوى، أطلقت شيري علامتها التقنية الرائدة Chery Super Hybrid (CSH)، المصممة لتلبية احتياجات العائلات حول العالم. وتضع CSH معيارًا جديدًا للهايبريد عبر "بنية متكاملة وقدرة متكاملة"، مع منظومة دفع هايبريد متطورة تجمع بين محرك مخصص من الجيل الخامس بكفاءة حرارية تبلغ 44.5%، ونظام نقل حركة كهربائي هجين DHT بكفاءة تحويل تصل إلى 98.5%، ما يحقق مدى قيادة يتجاوز 1400 كيلومتر. هذا الإنجاز يفتح عهدًا جديدًا من القيادة دون قلق من نفاد الطاقة.

أما في مجال الأمان، فقد أنشأت شيري نظامًا عالميًا موحدًا للبحث والتطوير والاختبارات، بما في ذلك بطارية هجينة عالية الأداء ونظام "حماية البطارية الآمنة"، مما يضمن أداءً مستقرًا في ظل ظروف الطقس الغير مستقرة والطرقات الوعرة، ويفتح أفقًا جديدًا لحلول الطاقة المتنقلة الآمنة.

وفي إنجاز غير مسبوق، اختتمت شيري المرحلة الأولى من تحدي التحمل "رحلة بلا حدود" بنجاح في اليوم الأول من معرض شنغهاي، حيث سجل طرازا TIGGO9 CSH وARRIZO8 CSH رقمًا قياسيًا جديدًا بمدى قيادة تجاوز 1400 كم، مع استهلاك وقود قدره 4.2 لتر/100 كم في وضع نفاد الشحن، وهو معيار جديد على مستوى الصناعة.

التوسع العالمي: العمليات المحلية تعزز المكانة السوقية

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بشيري ضمن معرض شنغهاي للسيارات، سلطت الشركة الضوء على إنجازاتها المميزة خلال العام الماضي، والتي تشهد على نجاح استراتيجيتها العالمية. فقد حققت شيري نموًا قويًا مدفوعًا بقدرات منتجاتها المتميزة وتأثير علامتها التجارية، مع تسجيل عدة محطات بارزة: ارتفعت المبيعات العالمية إلى 640,000 وحدة. وحافظ موديل TIGGO7 على ريادته في فئة سيارات الدفع الرباعي الفئة A.، وتصدرت علامة شيري تصنيف كانتار للعلامات التجارية للسيارات في الأسواق الخارجية للعام الثاني على التوالي. بالإضافة إلي دخولها الناجح إلى السوق الأوروبية مع بدء الإنتاج والمبيعات في إسبانيا، حيث حازت سياراتها قبولًا واسعًا.

وتعكس هذه الإنجازات الثقة والدعم الذي تحظى به شيري من 3.4 مليون عميل حول العالم وشبكة تضم أكثر من 2000 شريك عالمي. وتؤمن شيري بأهمية العمليات المحلية في التوسع العالمي، حيث أنشأت شبكة بحث وتطوير عالمية المستوى تضم 8 مراكز بحثية، و10 قواعد إنتاج، ومراكز مكونات استراتيجية في أهم الأسواق.

ابتكار المنتجات: تشكيلة متنوعة بمحركات بنزين، هايبريد وكهربائية

بفضل خبرتها التقنية الواسعة وقاعدتها العريضة من العملاء، تواصل شيري تطوير تشكيلة منتجاتها. وأكد شو شاودونغ، نائب الرئيس التنفيذي لشيري، أن الشركة ستعزز استراتيجيتها بالاعتماد على التقنيات المتقدمة في الكهرباء والذكاء الاصطناعي، مع التوسع في قطاعات جديدة تشمل سيارات MPV وشاحنات البيك أب.

وقد شهد المعرض الكشف عن سلسلة شاحنات HIMLA الجديدة كليًا، والتي تجسد هذا التوجه الاستراتيجي. واستلهمت شيري اسم "HIMLA" من جبال الهيمالايا، رمزًا لروح التحدي والمغامرة. وبعد دراسات مكثفة في أكثر من 30 دولة، تقدم شيري هذه السلسلة متعددة الاستخدامات، والتي تشمل موديلات صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، لتلبية كافة الاحتياجات، من الاستخدام العائلي والمهني إلى مغامرات الطرق الوعرة.

ومن خلال دمج تقنيات الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي، ترتقي هذه السلسلة بمفهوم شاحنات البيك أب التقليدية نحو مركبات فاخرة مخصصة للركاب. وستتوفر سلسلة HIMLA بثلاثة أنواع من أنظمة الدفع: البنزين، الديزل، والطاقة الجديدة، معززة معايير الصناعة في الأداء على الطرق الوعرة، والتقنيات الذكية، والكفاءة البيئية.

الذكاء الاصطناعي في الخدمة: مصفوفة الروبوتات تجسد مستقبل التنقل

وفي جناح التجربة التقنية بمعرض شنغهاي للسيارات، خطفت روبوتات AiMOGA الأضواء. بدءًا من تقديم الخدمات التعاونية في محطات الشحن، وشرح خصائص السيارات، إلى استعراضات الرقص الجماعي، أظهرت شيري القدرات الحقيقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف السيناريوهات.

وفي اليوم الافتتاحي لمعرض شنغهاي 2025، طرحت شيري استراتيجيتها العالمية عبر ثلاث ركائز رئيسية: الهوية العائلية، العمليات المحلية، وتطوير المنتجات الجديدة. ومن خلال تعزيز علامتها التجارية العائلية، وبنيتها العالمية للبحث والتطوير والإنتاج والمبيعات والخدمات، أرست شيري وجودًا قويًا في الأسواق الدولية.

ومع إطلاق منتجات جديدة مثل شاحنة HIMLA، تتحول شيري من كونها "العلامة الصينية العالمية الرائدة" إلى "رائدة التكنولوجيا العالمية"، في مرحلة قد تشكل نقطة تحول فارقة في مسيرتها نحو القيادة العالمية، في ظل التحولات الكبرى في صناعة السيارات نحو الكهرباء والذكاء.

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